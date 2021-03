Det er ni år siden, at Thomas Blachman skrev tv-historie, da han smed sin egen gruppe ud af 'X Factor'.

I aften gjorde han det igen. Men ifølge meddommeren Oh Land var det det rigtige at gøre.

Kun hvis Neva & Ida havde været rigtig dårlige, kunne de have overlevet tredje liveshow, hvor de stod i farezonen for anden gang

»Når man har en deltager i farezonen to gange i træk, så er sandsynligheden for at de går videre ret lille,« forklarer Oh Land.

Neva & Ida i farezonen med Vilson. Foto: Jesper Sunesen Vis mere Neva & Ida i farezonen med Vilson. Foto: Jesper Sunesen

Derfor ville hun selv have peget på Vilson Ferati som den deltager, der skulle videre i konkurrencen fremfor Neva & Ida, hvis ikke Blachman selv havde gjort det, inden hun fik chancen.

Hvorfor findes den uskrevne regel, at en deltager ikke kan overleve farezonen to gange? Så virker det jo omsonst at synge en 'save me song'.

»Det er i sidste ende seerne, der afgør 'X Factor'. Hvis Neva & Ida havde lavet noget rigtig dårligt i dag, så kunne de stadig have haft en chance for at overbevise folk om, at de kunne lave noget virkelig godt næste gang. Men de lavede faktisk noget virkelig godt, så hvis de ikke kan overbevise seerne på den baggrund, så er det måske den forkerte scene, de står på.«

Allerede inden Thomas Blachmans bombe var liveshow præget af en tung stemning. Det blev fra starten italesat, at flere af deltagerne har modsaget hadefulde beskeder fra seerne, lige som at Oh Land selv har modtaget en masse modbydelige kommentarer, efter at hun sendte Hiba ud af konkurrencen sidste fredag til fordel for Neva & Ida.

Neva & Idas sidste optræden. Foto: Jesper Sunesen Vis mere Neva & Idas sidste optræden. Foto: Jesper Sunesen

Thomas Blachman insinuerede derfor i aftenens program, at han tog den tunge beslutning om at sende sin gruppe hjem, så Oh Land ikke skulle være bødlen igen med flere hadbeskeder til følge.

Oh Land mener dog ikke, at man skal tage meddommerens ord så bogstaveligt.

»Det tror jeg nu mere, var noget han sagde. For der er jo ikke nogen, der skal redde mig. Jeg havde taget det valg alligevel, for det er en del af jobbet. Men det var meget mindre kompliceret denne gang end sidst.«