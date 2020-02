Oh Land er kendt for sine mange hårfarver, men det er slut nu.

»Det er ikke lige nu, jeg går ud og laver regnbuehår, når jeg er gravid,« siger hun, da B.T. møder hende efter andet liveshow af 'X Factor'.

Men det er faktisk et stykke tid, siden hun begyndte at gro sin naturlige hårfarve ud.

Og det er der en særlig årsag til.

Her er Oh Land med blåt hår. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Her er Oh Land med blåt hår. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

»Det var, fordi min far sagde, hvad har du egentlig for en hårfarve,« siger hun og griner.

Så Oh Land besluttede at undersøge, hvilken hårfarve hun egentlig havde. At det lige faldt sammen med en graviditet, det gjorde jo heller ikke noget.

Det er som bekendt ikke en god idé at bruge hårfarve, når man er gravid.

»Jeg er stadig ikke helt sikker på, det er min hårfarve. Jeg husker mig selv som blondine,« siger 'X Factor'-dommeren.

Her har Oh Land en slags blondt hår. Foto: Nils Meilvang Vis mere Her har Oh Land en slags blondt hår. Foto: Nils Meilvang

Hvor mange hårfarver har du haft?

»Alle!« lyder svaret, og så begynder hun at liste:

Gul, sort, hvid, blå, grøn, lilla og lyserød bliver blandt andet nævnt.

Dog kommer Oh Land ikke til at savne de mange hårfarver. Hun har vigtigere ting at bekymre sig om, forklarer hun.