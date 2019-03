Efter dødfald i familien har Maria og Bea valgt at trække sig fra dette års X-Factor.

'I har udviklet jer så vildt siden første gang jeg mødte jer, og jeg er så ked af at det slutter under disse sørgelige omstændigheder,' skriver Oh Land på sin Instagram-profil.

Nanna Øland, som Oh Land hedder, er en af de tre dommere til dette års X-Factor. Indtil i dag var hun mentor for rap-gruppen Maira og Bea.

Beas far mistede torsdag livet. De to 18-årige kvinder har derfor besluttet at forlade programmet.

Oh Land kommer til at savne de to rappere. Specielt det liv, de bragte til X-Factor scenen.

'I har bragt det virkelige liv ind på scenen og derfor har I været så interessante og nærværende og inspirerende at være sammen med! Vi kommer til at savne jer,' skriver hun.

Gruppen beslutning om at forlade X-Factor kort før 'kvartfinalen' betyder, at der i dag ikke bliver nogen afgørelse efter showet.

Dog kan man stadig stemme både via sms og X-Factors app. Stemmerne vil blive overført til næste uges liveshow, hvor det skal afgøres, hvem der får lov til at synge til finalen.