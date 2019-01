Det var ikke kun deltagernes auditions, der stjal Oh Lands opmærksomhed under X Factor-optagelserne.

Den debuterende dommer fik nemlig også en helt særlig mail med en forespørgsel fra en af verdens største rockstjerner.

Under fredagens X Factor-sæsonstart ser vi dommerne i backstagelokalet, da Thomas Blachman pludselig opfordrer Oh Land, med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, til at fortælle om en mail, der netop er tikket ind.

»Jeg har fået en email, hvor der stod, om jeg vil synge på en U2 Bono-sang til en kampagne om kvinder i fattige lande,« forklarer Oh Land forholdsvis roligt.

U2-forsanger Bono. Foto: EMMANUEL DUNAND

Hendes meddommer, der ligeledes er debutant i programmet, Ankerstjerne, tager dog ikke tingene helt så afslappet.

»Det er altså Bono, som i Bono! Som i U2!« lyder det begejstret fra produceren og sangeren.

Kort efter understreger Oh Land da også, at hun er glad for tilbuddet.

»Jeg har i hvert fald svaret ja,« siger sangerinden smilende i programmet.

Ankerstjerne, Oh Land og Blachman er årets tre X Factor-dommere. Foto: Martin Sylvest

Siden X Factor blev optaget, har Oh Land og Bono allerede ført samarbejdet ud i livet, og de fans, der var til stede ved U2’s koncert i Royal Arena i september, vil have set resultatet.

Her var Oh Land nemlig en del af kampagnen Women of the world, der sætter fokus på kvinder i fattige lande, når U2 spiller nummeret af samme navn under deres turné.

I hvert nyt land, U2 har optrådt i, har bandet bedt en kvinde fra det pågældende land om at synge med på nummeret, der er indspillet på forhånd, og i Danmark blev den kvinde altså Oh Land.

I klippet herunder kan du se, hvordan Oh Land selv reagerede, da hun stod blandt publikum og hørte sig selv synge under U2’s koncert i Parken i slutningen af september.