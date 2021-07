De seneste tre sæsoner har musikeren Nanna Øland Fabricius, bedre kendt som Oh Land, været dommer i 'X Factor'.

Men nu er eventyret slut.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun fortæller, det er en vemodig beslutning, hun har truffet.

»Det er med en blandet cocktail af afskedsvemod, taknemmelighed og glæde, at jeg kan fortælle jer, at jeg ikke laver 'X Factor' igen,« skriver hun i et nyt opslag.

Forklaringen på, at hun trækker sig fra dommertjansen i den populære sangkonkurrence, er, at hun hellere vil prioritere andre ting i en i forvejen presset kalender.

»Jeg har længe gået og bildt mig selv ind, at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet, og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden, der er for lidt, men mig, der laver for meget.«

Oh Land slutter således på toppen, da hun vandt programmet for første gang i den seneste 2021-sæson, hvor hendes deltager Solveig løb med sejren.

Hun sender samtidig en tak ud til holdet bag og de mange deltagere i programmet.

»Jeg har været uendelig glad, taknemmelig og beæret over at arbejde med så dygtige mennesker, som der er på 'X Factor'-produktionen, og jeg vil komme til at savne den passion, der er på et hold, sammen med de mange talenter, der kommer igennem verdens bedste talentmaskine. Det har været et sandt eventyr at forløse den talentmasse!«

Fremtiden byder således på andre projekter for 'Sun of a Gun'-sangerinden.

»Nu vil jeg fylde den frigivede tid ud med nogle kæmpe drømmeprojekter, som jeg glæder mig helt vildt til, og så glæder jeg mig til alt det andet ukendte,« slutter Oh Land sit opslag.

Oh Land havde sin debut som 'X Factor'-dommer i 2019 sammen med musikeren Lars Ankerstjerne.

De to overtog pladserne ved siden af Thomas Blachman fra musikkollegaerne Remee og Sanne Salomonsen.

De følgende tre sæsoner sad Oh Land i dommerstolen i sangkonkurrencen, og i sin sidste sæson, den nyligt afsluttede 2021-sæson, delte hun tjansen med Thomas Blachman og den nye dommer, dj'en Martin Jensen.