I X Factor er ingen detaljer for små, og i Oh Lands tilfælde har der de sidste par uger været fokus på hendes øjenbryn.

I sidste uge morede seerne sig blandt andet over, at det så ud til, at de var forsvundet fra hendes ansigt.

B.T.s egen Instagram-stjerne Anders Hemmingsen lagde dette billede op på sin profil:

Vis dette opslag på Instagram Hun er stadig pæn. (@nicolajlange76) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 16. Mar, 2019 kl. 2.45 PDT

Oh Land har masser af selvironi og kommenterede i ugens løb på de forsvundne øjenbryn med masser af grine-smileyer tilbage til Anders Hemmingsen.

I aftenens show havde seerne så igen fokus på Oh Lands øjenbryn, som nu var »tilbage.«

GUESS WHO'S BACK?.. BACK AGAIN...



Oh Lands øjenbryn... #xfactordk — Michael Sass (@SassForHelvede) March 22, 2019

Efter showet lød det fra Oh Land:

»De er tilbage! De klarede farezonen,« smilede hun.

»Det er bare mig, der leget med udtryk og mode, og jeg har aldrig gået efter at være klassisk smuk.«

»Jeg kan godt lide at lege med mit udtryk. Det tager jeg ikke så højtideligt,« forklarede hun.

»Jeg havde bare affarvet dem. Jeg syntes selv, det var enormt smart.«

»Men det var der mange, der ikke syntes,« fortalte hun med et stort grin.

Oh Land og Blachman. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oh Land og Blachman. Foto: Martin Sylvest

Oh Lands aften i X Factor-regi var en succes, hvor hendes gruppe Echo overlevede farezonen.

Hendes anden gruppe Maria og Bea fik også masser af opmærksomhed, da de optrådte iført store hvide englevinger.

»De er mine to smukke engle. Sønderborgs ghetto-engle,« forklarede Oh Land om vingerne, de havde lånt af Det kongelige teater.

»De er så inspirerende at være sammen med, så det er aldrig svært at komme på nye ideer.«

Oh Land. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oh Land. Foto: Martin Sylvest