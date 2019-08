TV 2 har ikke selv meldt noget ud. Men nu kan Oh Land afsløre, at hun skal være dommer i næste sæson af X Factor.

Det fortalte den farverige sangerinde under modeugen i København i sidste uge.

Hun kunne samtidig afsløre, at de allerede er ved at gå i gang med optagelserne til det populære talentshow, som får premiere til foråret.

Og her stoppede afsløringerne ikke, for til Se & Hør kunne hun også fortælle, hvem der skal være hendes to meddommere.

Det bliver anden gang, 34-årige Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - sidder bag dommerbordet på TV 2.

I sidste sæson havde hun selskab af den garvede Thomas Blachman og debutanten Lars Ankerstjerne.

Og det får hun igen, fortæller hun til ugebladet.

»Ja, det er det samme hold. Jeg tror, vi så småt starter op i næste uge,« siger Oh Land.

Sofie Linde tager endnu en tørn som X Factor-dommer. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sofie Linde tager endnu en tørn som X Factor-dommer. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Efter årets X Factor-finale, hvor 23-årige Kristian Kjærlund overraskede alle og hev sejren hjem, talte B.T. med Oh Land, Thomas Blachman og Ankerstjerne for at høre, om de tre dommere ville være friske på endnu en sæson. Læs deres vævende svar her.

Omvendt kontant var Sofie Linde, der allerede dengang kunn fortælle, at hun skal være vært igen.

»Det kan du tro!« lød det promte fra Sofie Linde, der har været vært siden 2016.

»Jeg elsker at lave X Factor. Som vært rent håndværksmæssigt er det sindssygt udviklende at lave X Factor. Jeg prøver en masse forskellige ting, og jeg elsker de mennesker, der laver X Factor, og de mennesker, der er med i X Factor,« siger den 29-årige tv-darling.