Filmen er blevet droppet, men nu er der alligevel gode nyheder til 'Sex and the City'-fans.

Det ligger mere eller mindre fast, at der ikke kommer en tredje film fra 'Sex and the City'-holdet, men nu er der alligevel gode nyheder, hvis du er fan af serien, som oprindeligt kørte på skærmen fra 1998 til 2004 og siden blev efterfulgt af to film. Der er nemlig en efterfølger til serien på vej.

Deadline kan nu afsløre, at Paramount Television og Anonymous Content har sikret sig rettighederne til at gøre bogen 'Is There Stille Sex in the City' til en tv-serien.

Bogen, der udkommer den 6. august 2019, er skrevet af Candace Bushnell, der også var forfatter til 'Sex and the City'-bogen, der var grundlag for den oprindelige tv-serie.

Mediet skriver, at Candace Bushnell selv skal være med til at skrive pilotafsnittet til serien og efterfølgende fungere som executive producer.

Det vides ikke, hvornår serien kommer, eller hvem der skL medvirke i den. Bogen, der omhandler en gruppe kvinder i 50'erne og deres liv med børn, skilsmisser ægteskab og kampen for at bevare ungdommen, følger dog ikke Carrie, Miranda, Charlotte eller Samantha.

»Den originale bog og tv-serie 'Sex and the City' var en banebrydende milepæl for en hel generation af kvinder, inklusivE mig selv. Vi er glade for, at vi kan fortsætte det fra det underrepræsenterede syn af kvinder i 50'erne og svare på spørgsmålet med: 'Ja, der er stadig mere sex i byen',« siger direktør hos Paramount Television Nicole Clemens.

Det var med Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall og Kristin Davis i de bærende roller, da 'Sex and the City' løb over skærmen. Nu får seerne lov til at følge en ny gruppe kvinder. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images)

Candace Bushnell skrev i 2010 bogen 'The Carrie Diaries', der tre år senere blev fulgt op med en tv-serie, hvor man fulgte Carrie Bradshaw som ung.

Den serie blev dog aldrig den store succes, og efter blot to sæsoner blev den stoppet.

Nu håber forfatteren, at hun har fundet konceptet til en serie, der forhåbentlig kan leve op til arven efter 'Sex and the City'.

