Så er der igen sladder om de rige fra New Yorks Upper East Side.

Hitserien 'Gossip Girl' vender tilbage med 10 nye afsnit, og det sker på den kommende streamingtjeneste HBO Max.

Originalserien kørte fra 2007 til 2012 og skabte adskillige verdensstjerner, blandt andre Blake Lively og Taylor Momsen. Men det er endnu uvist, om originalcastet vender tilbage, eller der skal nye ansigter på sladderen, skriver Hollywood Reporter, som har fået en af seriens producere i tale.

Han vil ikke afsløre plot eller skuespillere, men siger dog:

»Det er bare et nye blik på det her specifikke samfund i New York ud fra ideen om, at det samfund ændrer sig hele tiden. Så hvordan har denne verden ændret sig, hvordan har sociale medier og deres effekt ændret sig? Alle disse ting giver os mulighed for at kigge på verden 12 år senere i modsætning til bare at lave samme historie igen.«

»Ingen af os er interesseret i bare at lave den samme historie igen,« siger produceren, Joshua Safran, til mediet.

Han lover dermed seerne, at der kommer en helt ny handling, men vi må vente med at finde ud af, hvordan de originale og elskede karakterer passer ind i den nye virkelighed.

HBO Max er den seneste konsekvens af den eskalerende streamingkrig, som også har fået Disney og Apple til at samle det store arsenal for at udslette Netflix' dominans.

Streamingtjenesten går i luften næste forår med 10.000 timers indhold – blandt andet tv-serien Friends, som dermed forsvinder fra Netflix.

Desuden vil HBO Max indeholde serier som 'Game of Thrones', og 'Pretty Little Liars' samt indhold fra Warner Brothers, HBO, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, TCM og TruTV.

Warner Brothers vil endnu ikke ud med, om HBO Max erstatter HBO Nordic i Danmark, eller forbrugerne fremover skal holde styr på (og betale til) to HBO-abonnementer.

Det forventes nu, at 'Gossip Girl' er klar til streaming ved lanceringen af HBO Max.