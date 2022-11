Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange kender sikkert Carsten Berthelsen som fornuftens stemme mellem Anders Breinholt og Søren Rasted, når de tre mødes for at filme øl-julekalender.

Men det er ikke kun herhjemme, at øleksperten fra 'Breinholts Julekalender' bliver lagt mærke til.

Carsten Berthelsen har nemlig modtaget den belgiske kong Philippes ridderkors, hvilket gør ham til Chevalier de L'ordre de la Couronne – på dansk: Ridder af Kroneordenen.

»Begrundelsen for at få det der ridderkors er, hvem der promoverer Belgiens sag, og det har jeg gjort i mange år,« forklarer Carsten Berthelsen beskedent.

»Jeg har skrevet nogle bøger om, hvor dejligt det er at rejse rundt i Belgien, blandt andet en bog, der hedder 'Ølrejsen', som har et laaaangt kapitel om Belgien, og så har jeg taget mange mennesker med på ølrejser, altså jeg har været guide rundt omkring i nogle af de skønne byer dernede. Og det er man så opmærksom på i Ordenskapitlet, og så vil man gerne hædre det engang imellem med en medalje.«

Den belgiske ambassadør Pol De Witte overrakte Carsten Berthelsen den belgiske konges ridderkors på ambassaden tilbage i 2015. To år efter fik øleksperten selv anledning til at hilse på kong Philippe. Vis mere Den belgiske ambassadør Pol De Witte overrakte Carsten Berthelsen den belgiske konges ridderkors på ambassaden tilbage i 2015. To år efter fik øleksperten selv anledning til at hilse på kong Philippe.

Tilbage i 2015 blev Carsten Berthelsen derfor inviteret ind på den belgiske ambassade i Danmark, hvor ambassadør Pol De Witte slog ham til Kroneridder.

»Det var en meget festlig dag, som jeg aldrig glemmer,« lyder det ikke uden stolthed fra øleksperten.

»Jeg fik lov til at invitere venner og bekendte, og så kom der nogen, der tidligere har haft den her glæde at få den her medalje, og så stod vi og hyggede ved høje borde, hvor der var sat øl på først og fremmest,« siger han og smiler.

Men to år efter fik »selveste hans majestæt«, den belgiske kong Philippe, anledning til at takke Carsten Berthelsen personligt for sit fremme af belgisk kultur.

Her var kong Philippe og dronning Mathilde af Belgien nemlig på officielt statsbesøg i Danmark, og ved et arrangement i Cinemateket fik Carsten Berthelsen som inviteret gæst trykket hånden på den belgiske konge.

»Der havde jeg den glæde at møde jeg ham og fik lov til at hilse på ham,« forklarer øleksperten.

Ikke mindst var også det danske kronprinspar til stede ved begivenheden, der skulle sætte fokus på belgisk kultur og bød på belgiske specialiteter som ikke mindst chokolade.

»Mikkeller havde lavet en særlig pragtfuld øl med Frederiksdal kirsebær, og den blev så overrakt til kongen og kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Så det var en særlig festligt dag,« mindes Carsten Berthelsen med et smil.