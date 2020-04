I tirsdagens afsnit af 'Med kniven for struben' er der brug for et - med Thomas Castbergs ord - økonomitjek for 'dummies'.

På Caféen i Aalborg kommer indtægten nemlig hovedsageligt fra såkaldte deals, hvor gæster kan få maden til halv pris. Og det er rent ud sagt en dårlig forretning for det unge forpagterpar Mattias og Benedikte.

Dagligt har de et underskud på 1744 kroner, hvis man holder de begrænsede indtægter op mod udgifterne, der hører med, når man driver en café.

»I kunne jo også bare stille jer ude i døren klokken 10 og give 30 mand 58 kroner og sige, at de kunne gå et andet sted hen og spise, og så kunne I gå hjem. Så var I fri for at arbejde,« fastslår Thomas Castberg.

Thomas Castberg bad dagens gæster om at lægge en rød bold, hvis de besøgte Caféen med et deal-tilbud, og en sort, hvis de betalte fuld pris. Efterfølgende var det tydeligt for enhver, at Caféens indtægter kommer fra deals - og at det ikke er en god forretning.

Konkret betyder det, at gæster, der køber en deal, kan få Caféens burger til 64 kroner i stedet for at betale 129, som der står på menukortet.

Men ikke engang samtlige 64 kroner ryger i restaurantens lomme. For når deal-forhandleren har fået sin andel, er der endnu mindre tilbage.

Idéen med deals stammer fra Mattias, som hellere vil have billigt spisende gæster i biksen end slet ingen. Men han kan da godt se, at det er 'surt show', at tilgangen fører til røde tal på bundlinjen.

Hvad han dog ikke umiddelbart kan forstå, er, at Thomas Castberg ikke er tosset med Caféens mad - og særligt deres burger, som er blevet kåret til Aalborgs bedste.

Tv-kokken har dog svært ved at udpege det særlige ved burgeren. Langt størstedelen af ingredienserne er nemlig præfabrikeret. Ikke engang kartoflerne har Caféen selv stået for at koge.

»Man kan smage på al maden, at det er præfabrikeret. Det er ting, man bruger på tankstationer. Det er ikke ting, man bruger på caféer,« lyder det fra Thomas Castberg. Og hans dom er hård:

»Hvis der findes nogen gastronomiske guder, vil de lige nu forsage denne færdiglavede hundeæde, og det skal de sgu have at vide derude.«

Hvis Caféen skal have en jordisk chance for at blive en overskudsforretning, må Thomas Castberg på arbejde.