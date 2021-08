Karrieren som Jeopardy-vært blev en ualmindelig kort for den amerikanske tv-vært, Mike Richards.

Onsdag i sidste uge kaldte Sony, der står bag tv-programmet, Richards for et ‘stort talent’ og annoncerede ham, som den ene af to nye værter, der fremover skulle promovere programmet.

Nu er han allerede historie.

Det var Mike Richards selv, der fredag skrev til medarbejderne på programmet, at det stod klart for ham, at det ville forstyrre det populære program for meget, hvis han fortsatte. Det skriver New York Times.

»Derfor vil jeg straks trække mig som vært,« lød beskeden.

Mike Richards er blevet indhentet af fortiden. Det er nemlig kommet frem, at han som vært på podcast-serien ‘The Randumb Show' fra 2013/2014 kom med en række nedsættende og grove kommentarer rettet mod kvinder.

Mike Richards er færdig som vært på det amerikanske Jeopardy show efter kun en uge. Foto REUTERS Foto: CAROL KAELSON Vis mere Mike Richards er færdig som vært på det amerikanske Jeopardy show efter kun en uge. Foto REUTERS Foto: CAROL KAELSON

I et afsnit sagde han blandt andet, at kvinder i badedragter ser 'virkelig fjollede og overvægtige ud'. En anden kommentar var, at kvinder 'klæder sig som ludere' til halloween.

Udtalelserne har nu kostet ham jobbet som vært på et af Amerikas mest populære tv-programmer.

Værtstjansen blev ledig sidste år, da showets mangeårige vært, Alex Trebek, døde.

Mike Richards, der i årevis har produceret Jeopardy, var selv med til at lede efter den nye vært. Nu skal han på jagt igen – efter sin egen afløser.

Sony har meddelt, at de bakker op om Richards beslutning om at trække sig, men at han fortsat er ansat på programmet som producer.