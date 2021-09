Intet mindre end seks kærestepar er det blevet til i løbet af de 17 sæsoner, hvor der hidtil er blevet sendt 'Vild med dans' på TV 2.

I kølvandet på den nye og 18. sæson af det populære program er endnu et kærestepar sprunget ud.

I den seneste udgave af programmet havde skuespilleren Albert Rosin Harson fornøjelsen at kridte danseskoene og blive oplært af den professionelle danser Jenna Bagge. De to udviklede et nært venskab, og mange har sidenhen haft spekulationer, om der var amoriner i luften.

Efter lang tids rygter har det tidligere dansepar endelig bekræftet rygterne. Det gjorde de til Billed-Bladet.

Skuespiller Albert Rosin Harson og danser Jenna Bagge. Foto: Martin Sylvest

Men Albert Rosin Harson og Jenna Bagge er altså ikke de eneste, der har fundet kærligheden i programmet.

Det første kærestepar, der så dagens lys, var danser Mie Moltke og skuespiller Lai Yde.

De dansede sammen i fjerde sæson i 2007

I 2011 blev de forældre til sønnen Mio og desuden gift. Men kærligheden brast, og parret lod sig skille i 2015.

Lai Yde og Mie Moltke. Foto: Mogens Flindt

Sæson seks blev den helt store kærlighedsfest.

Her sprang hele to par nemlig ud efter optagelserne.

Noam Halby – der måske er bedre kendt som Johnny Deluxe – dansede i 2009 sammen med Katrine Bonde, og hun skulle vise sig at være sangerens helt store kærlighed. På nær en kort pause i starten af deres forhold har de været uadskillelige siden.

I 2013 friede Noam Halby endda til sin udkårne på åben skærm i 'Go' morgen Danmark', og i 2016 blev de gift. De er forældre til sønnen Milas fra 2012 og datteren Saga fra 2017.

Noam Halby og Katrine Bonde. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Også taekwondo- og skønhedskonkurrenceguruen Lisa Lents og danser Michael Olesen fandt sammen på dansegulvet.

Det var dog først i 2010, da programmet var løbet af stablen, at de stod frem som par.

Forholdet sluttede halvandet år senere.

I dag danner Michael Olesen par med kosmetologen Joan Divine.

Lisa Lents og Michael Olesen. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Da den niende sæson rullede over skærmen i 2012, var det med Joakim Ingversen og Claudia Rex som partnere.

Hvilket de også blev i den virkelige verden.

Forholdet sluttede dog i januar 2014.

Claudia Rex er i dag gift med skuespilleren Pelle Emil Hebsgaard, og Joakim Ingversen er gift med tv-vært Sofie Linde.

Joakim Ingversen og Claudia Rex. Foto: Soeren Bidstrup

I 2016 dansede skuespilleren Mathias Käki Jørgensen i 'Vild med dans' med Mille Funk.

Også her opstod der spekulationer om, hvorvidt der var mere end venskab mellem parret.

Mille Funk var dog ikke single, da programmet kørte.

Det blev hun i starten af 2017, og kort tid efter stod dansepartnerne frem som par.

Mathias Käki Jørgensen og Mille Funk. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Fra 10. september kan 'Vild med dans' igen ses på TV 2 eller TV 2 Play.

Blandt årets nydansere er tv-værten Lise Rønne, svømmeren Pernille Blume, influenceren Mascha Vang, kagekendissen Micki Cheng, entertaineren Jacob Haugaard og sangeren Jimilian.

Også multikunstner Rasmus 'Lakserytteren' Kolbe, sundhedsguru Michelle Kristensen, musiker Freja Kirk, forfatter Michael Katz Krefeld, maratonløber Abdi Ulad og skuespillerinde Jannie Faurschou kan opleves på dansegulvet.

Og hvem ved? Måske kan vi snart berette om et syvende 'Vild med dans'-kærestepar.