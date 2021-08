Christina Gouveia vidste det, Mette Kragh Nielsen vidste det, og flere af de andre deltagere har nok også haft en stærk formodning om, hvem de skulle giftes med i 'Gift ved første blik'.

Det fortæller flere af deltagerne til B.T., efter at DR i år har ændret en smule på måden, eksperterne sammensætter de fem par.

I tidligere sæsoner har deltagerne fået et brev fra deres kommende ægtefælle, som de læser om morgenen på deres bryllupsdag. Men i år gjorde man det anderledes.

»Vi har igennem årene afprøvet forskellige måder, hvorpå de medvirkende kan få et forhåndsindtryk af deres nye partner, og i år valgte vi at prøve at personliggøre det endnu mere ved at lade dem indtale en lydfil til hinanden,« lyder det fra redaktøren på 'Gift ved første blik', Stine Preem.

Christina havde også gættet, at det var Michael, hun skulle giftes med. Foto: Snowman Productions Vis mere Christina havde også gættet, at det var Michael, hun skulle giftes med. Foto: Snowman Productions

»Vi er efter casting og optagelser blevet bekendt med, at nogle af årets deltagere havde en stærk formodning om, hvem de var blevet matchet med før mødet. Men det skal siges, at vi med introduktionen af lydfilen til programmet ikke har haft til hensigt at tage spændingen fra deltagerne,« tilføjer hun.

For at programmets eksperter har kunnet lave de perfekte ægteskaber, har de forud for de endelige matches udsat potentielle deltagere for en række spørgsmål og test. Èn af dem er den såkaldte attraktionstest, hvor deltagerne er blevet præsenteret for videoer med potentielle matches, som de har skullet givet en karakter fra 1 til 7 baseret på udseende og fremtoning, så eksperterne havde noget at gå ud fra.

Og her oplevede flere deltagere at kunne huske stemmens ejermand, da de hørte lydfilen inden vielsen.

»Jeg havde set og hørt videoerne så mange gange, at jeg kunne genkende hans stemme,« lyder det for eksempel fra 53-årige Christina Gouveia, der blev gift med den et år ældre Michael.

Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions Vis mere Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions

Men også 42-årige Mette Kragh Nilsen kunne huske sin mand, 45-årige Morten Stokholm, fra attraktionstesten.

»Morten havde en helt speciel måde at tale på, som gik igen i lydfilen. Så jeg blev bekræftet i, at det var ham. Næste år kører de nok ikke lydfil, for der var mange af os, der lurede den på forhånd,« siger hun.

Hun var dog fortsat spændt på at møde Morten Stokholm, selvom hun godt vidste, at det var ham, der stod og ventede på den anden side af døren.

»Jeg vidste jo ikke, hvem han var, så der var stadig en spænding i at lære ham at kende. Det er, ligesom når man er gravid og vil kende kønnet – nogen synes, det er snyd, men man glæder sig jo stadig til at møde sit barn og finde ud af, hvad det er for et barn. Men hvis jeg var produktionen, ville jeg nok lave det om til næste gang,« siger Mette Kragh Nielsen.

Morten Stokholm smiler til sin brud, da han ser hende første gang. Foto: Snowman Productions Vis mere Morten Stokholm smiler til sin brud, da han ser hende første gang. Foto: Snowman Productions

Om DR er enig, ønsker redaktør Stine Preem dog ikke at fortælle på nuværende tidspunkt.

»Det kan jeg ikke svare på nu og her. Men det er klart noget, vi tager med i evalueringen.«

Det var da heller ikke alle, der havde luret den. Faktisk kunne Morten Stokholm ikke engang huske, at han havde set Mette Kragh Nielsens ansigt før, da han så hende ved vielsen.

»Nej, og det blev Mette skidesur over,« siger han med et stort grin.