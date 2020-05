Et helt nyt reality-program, som sætter fokus på par og kærlighed, rammer Danmark til efteråret. Her skal en gruppe par afgøre, om de er de helt rette for hinanden. Noget, der allerede har vakt opsigt på sociale medier.

Der er nemlig flere, der mener, at programmet, som hedder 'Singletown' og er kendt fra England, lægger op til, at deltagerne skal være hinanden utro.

'Det var dog et sindssygt program. Så tror da f****, skilsmisseprocenten er så høj, når man ligefrem opfordrer til ting a la det her,' skriver en bruger på Facebook, hvor man i øjeblikket søger deltagere til programmet.

Brugeren har givet sin kommentar til det opslag, hvori Nordisk Film TV søger tvivlende kærestepar, der er klar på at 'drikke drinks på de fedeste tagterrasser og bo i luksuriøse penthouselejligheder – hver for sig med andre roomies'.

Flere i samme kommentarspor studser over det, de læser.

'Hold kæft, vi ville blive smidt ud af programmet, fordi vi ville være for kedelige og skabe for lidt drama for dem,' skriver en anden bruger, som altså går ud fra, programmet handler om utroskab og drama.

Fra Discovery Networks side forklarer man dog, at det er langt fra, hvad programmet er skabt for.

»Det er slet ikke det, det handler om. Det interessante og nye ved det her program er tværtimod, at hvor mange af de reality-programmer, som man ser på markedet i dag, handler om at finde kærligheden, så handler det her om, hvad man gør, når man allerede er i et forhold, men ikke er sikker på, om man skal blive sammen,« siger programdirektør for Discovery Pil Gundelach Brandstrup og uddyber:

»Det er så at sige et kærlighedseksperiment, hvor de par, der melder sig, ønsker en afklaring på, om de skal blive sammen eller ej. Og det hjælper vi dem med at blive klogere på.«

Som eksempel på, at programmet ikke handler om at skabe ravage for kærestepar, siger hun, at der i den engelske udgave var fem ud af syv par, som blev sammen. Til spørgsmålet om, hvorvidt navnet 'Singletown' ikke netop lægger op til, at man skal være sammen med andre, lyder svaret:

»Der er ikke nogen, der bliver tvunget til at gøre noget, de ikke har lyst til. Det her er en mulighed for par, hvor der måske allerede har været utroskab, eller hvor gnisten er væk, til at få afklaret, om man er de rette for hinanden,« siger hun og uddyber:

»Det er ikke et succeskriterium for programmet, at parrene skal gå fra hinanden eller blive uvenner. Det er vigtigt at understrege, at det her mest af alt handler om kærlighed, og det synes jeg, at tallene fra den engelske udgave af programmet viser mere end noget andet.«

Synes du ud fra beskrivelsen, programmet 'Singletown' opfordrer til utroskab?

I den engelske udgave bliver de eksisterende par splittet op for at flytte ind i to forskellige lejligheder med de andre splittede par. I Danmark er produktionen dog i fuld gang med at finde ud af, hvordan de nærmere omstændigheder i programmet skal være.

Programdirektør Pil Gundelach Brandstrup indrømmer, at det til en vis grad handler om at få en fært af, hvad andre mennesker derude kan byde på, at date og være sammen med andre mennesker. Men hun kalder det også en proces, som kan redde forhold.

»Det her koncept giver en mulighed for at få en pause væk fra hinanden, og man får lige præcis den timeout, som kan være med til at gøre det klart, om man er skabt for hinanden, og om græsset overhovedet er grønnere på den anden side. Derfor er det, som jeg siger, mest af alt et program om kærlighed.«

Programmet får premiere i Danmark til efteråret, og man er endnu ikke færdig med at finde deltagerne. Det er Nordisk Film TV, der producerer programmet, der skal vises på Dplay og Kanal 4.