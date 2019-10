Kærligheden blomstrer mellem to velkendte realitystjerner.

Rasmus Nielsen blev i 2011 kendt som en charmerende “bad boy”, da han som 17-årig fik en sjetteplads i ‘X Factor’.

To år senere, i 2013, blev han far som 19-årig. Moderen til sønnen Jeremy, Josgrey Rodriguez, var allerede før fødslen blev til en ekskæreste, men de to formåede at blive forældre i al venskabelighed og er fortsat med dette sidenhen.

Rasmus har efterfølgened uddannet sig til kostvejleder og personlig træner, men for en måned siden tonede han frem på skærmen igen. Denne gang i ‘For lækker til love’ på Viafree, hvor han jagtede kærligheden.

Det viser sig dog, at Rasmus ikke længere er for lækker til love. Han har nemlig kastet sin kærlighed på en reality-babe, som vi kender fra ‘Dagens mand’ og ‘Divaer i junglen’.

»Nynne Larsen og jeg har datet i en måneds tid. Det startede faktisk med, at hun svinede mig til på grund af min opførsel i ‘For lækker til love’. Hun mente ikke, at jeg var så stor en fjols, som jeg virkede på skærmen. Hun huskede mig nemlig ikke sådan, da vi datede et par måneder i 2016. Så jeg forsikrede hende om, at jeg stadigvæk var sød, og så kørte den lidt derfra,« fortæller Rasmus til Realityportalen.dk.

»Da vi datede sidste gang, stoppede det, fordi jeg fandt sammen med min søns mor igen på det tidspunkt. Men det er slut for længe siden. Nynne er en rigtig dejlig og sjov pige. Vi har det rigtig godt sammen. Hvad der sker herfra, må vi se, men indtil videre går det i hvert fald rigtig godt, fortsætter Rasmus og er derfor ikke afvisende overfor, at de to kan blive kærester en dag.«

Nynne: Vi er glade for hinanden

Også Nynne bekræfter den spirende romance overfor Realityportalen.dk.

»Vi ser hinanden, og det er rigtig dejligt. Vi er ikke kærester, men vi har det rigtig godt og er glade for hinanden. Vi tager en dag ad gangen, og det går godt med det. Vi har jo kendt hinanden i flere år og har datet før, men pludselig faldt vi i snak igen, og så har den kørt derfra,« fortæller hun.

Også på Instagram afslører Nynne, at hun har et godt øje til Rasmus:

'Lidt vild med ham her,' skriver hun til et billede af de to.

