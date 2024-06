Der er ikke længe til 'Løvens Hule Junior' skal sendes på DR, og nu har tv-kanalen meldt ud, hvem der bliver panelet for de unge iværksættere.

Panelet i ’Løvens Hule Junior’ består af Tahir Siddique og Nikolaj Nyholm, som vi allerede kender fra det originale ’Løvens Hule’.

Blandt de nye løver finder vi Rasmus Kolbe ('Lakserytteren') og Louise Bjerre (LouLiving). Morten Münster, Anders Møller (Eiqu Miller) og Julia Sofia er også nye løver.

Alle de nye løver er selv iværksættere, og de har ifølge pressemeddelelsen erfaring med markedsføring, produktudvikling og content samt kendskab til bæredygtig produktion.

Programmet er imodsætning til voksenversionen mere fokuseret omkring mentorskab for de unge og muligheden for at uddele stipendier til de unges idéer.

»I ’Løvens Hule Junior’ er det opfindsomhed og skabertrang, der bliver hyldet. Ideer og drømme kan blive til virkelighed, hvis man tror på dem og får den rigtige inspiration, hjælp og sparring med på vejen. Og det mener vi, at de nye løver kan give de unge iværksættere. Vi er meget stolte over panelet af løver i ’Løvens Hule Junior’. De er valgt, fordi de er erfarne iværksættere, og så er det nogen børn og unge kender, følger og ser op til,« fortæller B&U-chef i DR Morten Skov.

Det bliver den kendte børnevært Jonas Madsen, der er vært på programmet.

'Løvens Hule Junior' har premiere i oktober.