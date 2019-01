En ny trend har ramt Netflix-seere i hele verden, og den er noget sundere end den forrige, hvor fans af filmen 'Bird Box' rendte rundt og kom til skade med bind for øjnene.

Der er nemlig tale om en sand oprydningsepidemi, der er startet af den japanske livstilsekspert Marie Kondo.

Hendes nye serie 'Tidying Up With Marie Kondo' kom på Netflix 31. december, og siden da har man kunnet mærke en tydelig stigning i oprydning i de amerikanske hjem, rapporterer CNN.

I serien lærer man blandt andet, at man skal samle alle sine ting op, og hvis man ikke bliver ramt af en følelse af glæde over den pågældende ting, skal man skille sig af med den.

LIvsstilseksperten Marie Kondo tager rundt og hjælper familier med at rydde op. (PR-foto/Netflix) Vis mere LIvsstilseksperten Marie Kondo tager rundt og hjælper familier med at rydde op. (PR-foto/Netflix)

Ifølge CNN har amerikanske genbrugsbutikker oplevet en markant stigning i donationer, og mediet tør godt pege på den nye serie som en af hovedårsagerne.

For godt nok er der altid en stigning i januar, hvor mange har som nytårsforsæt at rydde op, men Marie Kondos popularitet på sociale medier taler for, at kendskabet til hendes metode er eksploderet.

Den 31. december havde hun 710.000 følgere på Instagram, og i dag, blot 14 dage senere, er tallet steget til 1,3 millioner følgere, oplyser CNN.

I serien besøger Marie Kondo forskellige familier, der har problemer med rod, og hjælper dem til en mere organiseret tilværelse. Den kan ses på dansk Netflix.