Han er vant til at rejse rundt til verdens brandpunkter.

Men nu får en mere permanent adresse i et krigsområde.

TV 2-journalisten Rasmus Tantholdt skal fremover være Mellemøstkorrespondent for tv-stationen.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

»Det er på en sørgelig baggrund, at jeg nu intensiverer mine rejser i Mellemøsten. Men præcis 20 år efter, at jeg første gang dækkede konflikten mellem israelerne og palæstinenserne, er situationen i hele Mellemøsten stadig så konfliktfyldt og kompliceret, at verdenssamfundet igen har enormt fokus netop her.«

»Det er en region, som står mit hjerte nær efter utallige møder med mennesker i lande og områder, der med deres respektive voldsomme historier bliver ved med at støde sammen,« siger Rasmus Tantholdt.

Han har siden 203 været korrespondent i krigs- og katastrofeområder for TV 2.

At Rasmus Tantholdt er udvalgt til jobbet begrundes således af Jakob Vissing, der er udlandschef for TV 2:

»Mellemøsten er et kompliceret område med mange historiske konflikter, der trækker tråde op til i dag og kræver stor indsigt at dække. Rasmus Tantholdt har med sine to årtiers dækning af regionen de bedste kvalifikationer til at gøre seerne og læserne klogere på området og levere en balanceret dækning.«

»Samtidig er han en uforlignelig formidler, der kan bringe konflikter langt væk helt tæt på danskerne og gøre dem forståelige og nærværende.«