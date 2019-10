Trods flere mislykkede kærlighedsforsøg på tv, vender Michael fra 'Gift ved første blik' snart tilbage på skærmen og deler ud af sine kærlighedsråd.

Der har været en del bølgegang i Christina og Michaels forhold under seneste sæson af ‘Gift ved første blik’. Parrets egen betegnelse på relationen er ‘op og ned’, som de brugte hyppigt i løbet af de seks ugers eksperiment.

Ved sæsonafslutningen valgte parret at forblive gift, trods adskillige bump på vejen. Men tre måneder efter kameraerne slukkede, var parret ikke længere i forhold, da mange op- og nedture og konflikter fyldte for meget – de var dog stadig gift, fortalte parret til Realityportalen.

Kort efter kom det frem, at der var endnu et element i forholdet, som gjorde situationen ekstra kompliceret – Christina var blevet gravid med Michaels barn. Nu er det dog kommet frem, at Christina har fået foretaget en abort, og parret har afbrudt ægteskabet.

I mellemtiden har Michael medvirket i endnu et datingprogram på TV 2, som dog ikke har ført til et forhold. Trods flere mislykkede kærlighedsforsøg på tv, afholder det ham ikke fra at tone frem på skærmen endnu en gang og dele ud af sine kærlighedserfaringer. Snart bliver han nemlig aktuel igen med en ny dating-kanal.

'Ny tv-kanal! Jeg er gået sammen med min bedste kammerat, som har et stort og bredt kendskab til datinguniverset, som det ser ud lige nu,' skriver Michael på sin Instagram-profil.

'På kanalen vil vi komme omkring min oplevelse med ‘Gift ved første blik’, men også bare omkring dating generelt! Vi vil afprøve en masse kærlighedseksperimenter, snakke om dating, og sidst men ikke mindst svare på en masse spændende spørgsmål om dating og kærlighed.'

Ifølge planen går den nye kanal live den 7. november på YouTube.

Se Michaels Instagram-opslag herunder: