Nyhedsplatformen Listen to News skifter torsdag aften navn til ét med en helt anden og større historie.

Fremover skal platformen hedde 24syv, fortæller direktør Christian Grønlund. Et navn, der sikkert vil få mange til at tænke på den tidligere taleradio Radio24syv. Og sammenfaldet er ikke helt tilfældigt.

For platformen, som eksisterer i form af en app, skal nemlig have alle podcast fra den tidligere kanal liggende, ligesom de programmer, som overlevede Radio24syvs nedlæggelse, vil være at finde der.

»Hvis jeg skal beskrive det, Listen to News, som nu hedder 24syv, stræber efter at opnå, så er det at give lytterne lige så let adgang til at høre nyheder, som Spotify gør det at lytte til musik, og Netflix gør det at se film og serier,« fortæller han.

Appens udseende. Foto: Pressefoto Vis mere Appens udseende. Foto: Pressefoto

Hvis man downloader appen, bruger man den til at få en fem minutters introduktion til dagens nyheder, og derefter får man dele af eksempelvis en podcast, som man bliver tilbudt ud fra algoritmer. Man bliver på den måde taget i hånden som lytter, når man vil høre sine nyheder i stedet for at se og læse dem.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Grønlund er nervøs for den arv, der unægteligt hører med navnet, svarer han:

»Radio24syv var jo også tænkt som en radio, der skulle levere nyheder døgnet rundt tilbage i 2002, hvor det blev startet. Først i 2011 blev det lavet til det format, som folk husker, holder af og kender så godt,« siger direktøren.

Han understreger, at det nu er den arv, de bygger videre på. Og han glæder sig.

»Der vil sikkert være nogle lyttere, som er kede af, at det ikke er Radio24syv, der genopstår. Men vi glæder os også til at tilbyde vores version.«

Tror du ikke, der er nogen, der vil mistænke, at det er et pr-stunt?

»Jo, hvis jeg skal være ærlig. Jeg er da også helt klart spændt på, hvor det her navn kan få os hen. Steder, som vores gamle navn ikke kunne, men mange af vores intentioner er jo de samme, som deres var,« understreger han.

Hvad håber du, der kommer til at ske for det gamle Radio24syv-indhold, når det kommer på jeres platform?

»Jeg håber, folk vil opleve, at de har et sted at gå hen, hvis de vil genhøre nogle af deres yndlingsprogrammer. Det, som Radio24syv gjorde, var fremragende, og det var super innovativt.«

Har I været i kontakt med nogen af de store profiler på Radio24syv og hørt, hvad de tænker om det?

»Jeg har ikke personligt talt med nogen, men jeg ved, at ejerkredsen (Berlingske Media ejer majoriteten af 24syv-appen, red.) har taget fat i Mads Brügger og Michael Bertelsen. De har selv hænderne fulde, men ønsker os held og lykke med projektet.«

Nu glæder han sig til den næste tid, hvor han håber, de kommer til at tale en masse om, hvad det er, deres platform kan.

»Det er af gode grunde sket i skyggen, indtil vi nu har meldt vores nye navn ud. Så nu ser jeg bare frem til, at vi kan komme ud og tale med folk og fortælle, hvad vi laver.«

Indholdet på appen indeholder oplæsning af forskellige mediers artikler, klip fra podcast om både nyheder og aktuelle ting.

Lige nu kan man eksempelvis støde på podcast fra DR, en artikel fra Berlingske og Altinget, lyder det fra direktøren.