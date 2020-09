Oscar-showet har i mange år fået kritik for at glemme minoriteter og udelukkende hylde hvide film og skuespillere. Nu forsøger man at gøre op med fortidens blege tendens.

For at en film for eksempel kan blive nomineret til en Oscar for 'Bedste film', skal den have opfyldt to ud af i alt fire nye krav, skriver blandt andet filmbladet Variety.

De fire krav er kort opridset:

- Hovedrollen eller en af de andre bærende roller skal tilhøre en etnisk minoritet. Et underkrav kan her være, at selve fortællingen handler om en underrepræsenteret gruppe, som eksempelvis kvinder eller en minoritet.

- Mindst to chefer fra det kreative hold, der producerer filmen - instruktør, castingansvarlig, manuskriptforfatter etc. skal være en kvinde eller tilhøre en anden minoritet. Et underkrav her er, at mindst 30 procent af filmholdet er kvinder og/eller tilhører en minoritet.

- 'Talentudvikling'. Uprøvede kvinder og minoriteter skal have lønnet arbejde i produktionen.

- De selskaber som skal promovere og sælge filmen skal have kvinder og underrepræsenterede grupper ansat.

Andre kategorier som for eksempel 'Bedste ikke-engelsksprogede film', kortfilm og dokumentarkategorien vil fortsætte som hidtil.

Rom blev selvfølgelig ikke bygget på en dag, så de nye regler træder først i kraft til Oscar-showet 2024, lyder meldingen, der allerede har givet flere reaktioner.

Skuespilleren Kirstie Alley var hurtig ude med kritik og skrev på Twitter, ifølge Daily Mail, at det er en skændsel og sammenligner det med, at man tvinger kunstmaleren Picasso til at male et bestemt billede.

Hun har dog senere slettet sine tweets, undskyldt og skrevet en ny opdatering, hvor hun understreger, at hun selvfølgelig går 100 procent ind for mangfoldighed i filmbranchen.

Film-klipperen Catherine Haight, går den anden vej og skriver på sin Twitter-profil, at de nye kriterier faktisk burde være langt strengere, når man kan slippe afsted med kun at have kvinder og minoriteter bag kameraerne.

DR har spurgt formand for bestyrelsen i det danske Filmakademi Jacob Neiindam, der står bag Robert-prisen, om man vil gøre det samme herhjemme.

»Man skal huske på, at der er langt flere film i USA, end der er her. Vi har omkring 25 film at vælge imellem hvert år, og i USA er der tusindvis. Hvis vi sætter samme krav op, risikerer vi, at vi laver så mange rigide regler, at det kun vil være et fåtal af film, vi kan nominere,« lyder det blandt andet.

Han tilføjer, at de hele tiden tager diskussionen i deres bestyrelse og synes ikke, Robert-prisen er præget af gamle, hvide mænd.