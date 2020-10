»Det vil ganske enkelt tage livet af os.«

Når vi inden længe skifter 2020 ud med 2021, træder en ny lov om afgifter på spil i kraft. Afgifter, der kan ende med at koste Sifa TV-Bingo livet.

For selv om man i Aalborg, hvor underholdningsprogrammet bliver produceret, byder tiltaget, der skal reducere forbruget af spil og mindske problemer med ludomani, velkomment, mener man, at det rammer helt ved siden af.

Det rammer nemlig det legendariske bingo-program, som i 35 år har underholdt på DK4.

»Vi er de eneste i Danmark, der sender bingo via TV, og vi er fejlagtigt kategoriseret som formidler af væddemål og/eller online casinospil.«

»Skatteministeriet har ganske enkelt ikke en kategori til sådan nogle som os, og derfor mener vi, at det er en fejl, at vi også rammes af denne ekstra afgiftsforhøjelse,« forklarer SIFAs bestyrelsesformand Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Konkret betyder loven, at afgiften på den såkaldte bruttospilleindtægt stiger fra 20 procent til 28 procent.

Et hårdt slag for bingo-programmet, som desuden bliver pålagt at betale afgifter af den del af indtægterne, der går til at stable tv-produktionen på benene.

Ja, faktisk giver det ingen mening, mener Peter Skram, der er TV-vært for programmet og kontorchef i SIFA.

Han pointerer, at bingo-programmet næppe bidrager til ludomani, eftersom en hel times underholdning »kun« koster 25 kroner.

Han og resten af holdet bag programmet, der nærmest har opnået legendarisk status i blandt andet 'Natholdet', forsøger nu at råbe politikerne op.

»Vi har igennem 35 år sendt vores overskud direkte videre til idrætsforeningerne. Vi har vist samfundssind og støttet op om idrætsforeningerne, som nu mere end nogensinde lider økonomisk; det slutter altså nu, hvis ikke politikerne kan tales til fornuft. Det håber jeg naturligvis, at de kan, for det her giver ingen mening,« siger han i pressemeddelelsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Skattestyrelsen, der i skrivende stund endnu ikke er vendt tilbage.