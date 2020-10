‘Nybyggerne’-stjernen har en del på hjertet om livet som mor til to. Hun deler sine tanker i et opslag, som på mange måder er helt ærligt.

For tiden er Lise Vandborg på barsel, efter hun i begyndelsen af august blev mor til endnu en lille dreng, Verner. Sammen med Michael har hun i forvejen Villy på 3 år.

Selvom hun for tiden kan nyde livet uden arbejde, så mærker hun nu, at en barsel ikke er en periode med ren afslapning. Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

Men udover at Lise melder klart ud, at man som lykkelig mor til to gerne må have lov til at klage, så stjæler opslaget også lidt ekstra opmærksomhed, fordi hun står helt nøgen under under bruseren. Og her er det altså kun Villy, der er censureret.

'Jeg støder stadig ind i den der “Hvorfor nyder hun ikke bare at have en lille baby?”, “Der er så mange, der ville ønske, de havde det, du har” og “Hvorfor skal mødre altid brokke sig”,' indleder hun sit opslag.

Det er Michael, der er fotografen bag billedet, og faktisk har han hele ansvaret for Lises Instagram-profil, mens hun er på barsel.

Profilen er offentlig og har lige knap 80.000 følgere. Lise har før delt billeder, hvor hun har været meget let påklædt.

Med billedet har den tidligere vinder af ‘Nybyggerne’ et vigtigt budskab på hjertet.

'Jeg synes egentlig, det er lidt pudsigt, at der faktisk findes mennesker, der tror, at hvis man siger, det har været en hård nat eller påtaler, at man har det svært, så er det lige pludselig ensbetydende med, at du fortryder, ikke elsker dit barn nok eller bare er et utaknemmeligt monster. Sådan er det ikke. Vi må alle føle, at det er super hårdt og virkelig træls. Og vi må gerne sige det højt,' skriver hun blandt andet.

Lise Vandborg og Michael Stig Christensen vandt i 2016 det nybyggede hus, som de i TV 2-programmet selv havde sat i stand. Siden har de solgt vinder-huset, og så har de altså fået to børn, en hund og har bygget et nyt hus i Skørping i Nordjylland.

Herunder kan du se hele Lises opslag på Instagram.

Jeg støder stadig ind i den der "hvorfor nyder hun ikke bare at have en lille baby?", "der er så mange der ville ønske de havde det, du har" og "hvorfor skal mødre altid brokke sig". Og jeg synes egentligt det er lidt pudsigt, at der faktisk findes mennesker, der tror at hvis man siger, det har været en hård nat eller påtaler at man har det svært, så er det lige pludseligt ensbetydende med at du fortryder, ikke elsker dit barn nok eller bare er et utaknemmeligt monster. Sådan er det ikke. Vi må alle føle at det er super hårdt og virkelig træls. Og vi må gerne sige det højt. Der er også de mødre, der synes det hele er let. Dem som bekymrer sig meget og dem der tager tingene en smule lettere. Sofie og jeg er eksempelvis to vidt forskellige type mødre. Jeg beundrer hvor nemt tingene kommer til hende, hvor mange bolde hun har i luften og samtidig griber. Jeg bruger dog stadig kræfter på at fortælle mig selv, at der ikke er rigtigt eller forkert. Så selvom jeg bruger mange timer på at bekymre mig og ærgre mig over at tingene føles hårde, så er både Sofie og jeg de bedste for vores børn - og vi elsker vores børn begge to. Min pointe er bare: selvom nogen siger det højt når det er svært og andre ikke synes det er hårdt, så vil vi alle vores børn det bedste - og jeg næsten helt sikker på at vi alle elsker at have børn og vi vil alle er klar til at tage 100 søvnløse nætter for dem, vi elsker allermest, hvis det er det, livet med børn byder os. Engang i mellem hjælper det bare at sige det højt, hvis vi synes alt er lort og lagkage. Det definerer ikke om vi sætter nok pris på vores børn! Vi vil alle vores børn det bedste Og så lige en ting mere: Er det ikke bare et fint billede Michael igen har taget? Denne gang med Verner på den anden side af maveskindet!

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk