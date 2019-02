Det var bestemt ikke en nem beslutning for Stine og Kenneth at droppe 'Nybyggerne'-optagelserne, men det var en beslutning, der var nødvendig.

I aftenens afsnit af ‘Nybyggerne’ skrives der historie i programmet. Parret i blåt hus, Kenneth Gyde Poulsen, 39, og Stine Tranekjær, 37, trækker sig nemlig fra programmet, som de første nogensinde, da de ikke længere deltage i det hårde forløb. Det er der en god og ikke mindst glædelig grund til. Stine er nemlig gravid, og til maj bliver parret forældre for første gang.

Det afslørede parret allerede selv i onsdags på deres sociale medier, da snigpremieren på aftenens afsnit lå tilgængeligt på TV 2 Play. Nu uddyber de overfor Realityportalen.dk:

»Det har været et stort ønske for os at nå at få et barn, inden vi blev for gamle, og selvfølgelig er det den mest fantastiske nyhed, at det endelig er lykkedes at blive gravide. Stine har siden hun var ung lidt af endometriose, der ofte gør det svært at blive gravid. Fordi vi vidste, at vi formentlig ikke ville få helt nemt ved at blive gravide igen, var det ekstra vigtigt for os at passe på graviditeten og gøre, hvad vi kunne for at skabe de sundeste betingelser for det lille nye menneske i Stines mave,« siger parret til Realityportalen.dk:’

Alligevel havde de ikke helt nemt ved at forlade ‘Nybyggerne’:

»Vi er så kede af ikke at kunne færdiggøre vores hus og af at måtte skuffe de mange seere, der har været så søde til at heppe på os og sende os opmuntrende beskeder. Vi har været overvældede af opbakningen. ‘Nybyggerne’ har virkelig de sødeste seere, og vi er meget taknemmelige – også for de mange hilsner og lykønskninger der er kommet nu ift. graviditeten. Vi kan godt afsløre, at det derfor ikke var en helt nem beslutning at stoppe i programmet, men at både produktionsselskabet og TV 2 har været forstående.«

»Produktionsvilkårene, som ‘Nybyggerne’ optages under, er simpelthen for hårde til, at det er forsvarligt at deltage som gravid. Som mange seere ved, er budgettet ikke stort nok til, at man som deltager kan betale håndværkere for særlig mange ting, og meget af arbejdet med huset er både tungt og stressende, fordi alle deadlines er ultra korte og ikke efterlader meget tid til hverken søvn eller fornuftig mad,« fortsætter de.

Kender ikke kønnet

Kenneth og Stine har valgt, at de ikke vil kende kønnet på barnet, før det kommer til verden til foråret. De kalder derfor indtil videre den lille ny for Blyp – et navn, der naturligvis er midlertidigt.

»Vi glæder os begge to helt enormt til at blive forældre. Stine har det rigtigt godt, og graviditeten forløber uden de store gener. Der er meget aktivitet i Stines mave, så vi har på fornemmelsen, at det er et lille menneske med kræfter og livsmod, som vi kan byde velkommen til maj. I øjeblikket går meget af vores tid med at hente og låne aflagt baby-udstyr hos venner og bekendte. Vi er nogle af de sidste i vores vennekreds, der bliver forældre, så nu skummer vi fløden af deres mange anstrengelser, både i forhold til udstyr, men også i forhold deres mange gode råd,« forklarer Kenneth.

Nu hvor parret desværre ikke får mulighed for at vinde ‘Nybyggerne’-huset, betyder det dog ikke, at drømmen om et hus er lagt på hylden:

»Vi bor fortsat i København i vores lille lejlighed på Islands Brygge, men var faktisk på Djursland og kigge på hus ude ved havet i det sene efterår. Desværre måtte vi trække os fra købet, da huset havde nogle skader, som vi ikke turde at binde an med. Vi drømmer dog stadig om noget græs og noget natur,« forklarer Stine og tilføjer:

»Vi er SÅ kede af, at vi ikke kunne færdiggøre vores ‘Nybyggerne’-hus og at måtte skuffe programmets mange seere. Personligt ville det også have været fantastisk at se huset færdigt, men nu må vi “nøjes” med at følge de andre deltagere sammen med resten af seerne. Vi glæder os til at se, hvad de finder på!«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk