Der er ingen tvivl om, at 'Nybyggerne'-deltageren er lykkelig over sit nyeste projekt.

I ‘Nybyggerne’ adskilte Sif og Mathias sig fra de andre par ved, at det var Sif der var håndværkeren og Mathias, der måtte se efter, hvad kæresten gjorde. Hendes møbler og håndværk imponerede flere gange dommerne, og efter programmet har ‘Nybygger’-baben valgt at blive selvstændig.

Hun kunne for en måned siden afsløre, at hun havde besluttet sig for at holde workshops i juni-måned, hvor hun her ville lære fra sig af det gode håndværk til både kvinder og mænd. Hun ville holde i alt fem workshops for begyndere og to på masterplan.

Nu er måneden gået, og det viser sig, at Sifs workshops har været meget succesfulde:

»Jeg har haft 75 kvinder igennem her i juni på forskellige workshops, og det har været rigtig rørende. Det er gældende for allesammen, at de brænder for at være uafhængige af andres hjæl – altså at far har tid til at hænge en hylde op, eller at manden kan installere det sidste nye loppefund,« forklarer Sif her til morgen i Go’ Morgen Danmark og uddyber:

»Så jeg tænkte, at jeg ville prøve det af, og det viser sig, at de har syntes, at det har været så fedt. Der er så mange, der brænder for det, men ikke har turdet at tage skridtet. Så det er ideen med det: Mission-kvinde-kend-din-værktøjskasse. De skal lige hjælpes på vej.«

Projekt-selvstændig er dog ikke det eneste projekt, som Sif har gang i for øjeblikket. Til september bliver hun og kæresten, Mathias, nemlig forældre for første gang.

