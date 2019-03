Det er langtfra alt, som seerne får lov at se, når 'Nybyggerne' ruller over skærmen.

Hver onsdag klokken 20.00 på TV 2 ruller femte sæson af ‘Nybyggerne’ over skærmen. Programmets tre par er blevet filmet 24 timer i døgnet i alle de 7,5 uge, som de har knoklet med at få husene færdige, men det betyder også, at meget er blevet klippet fra, når der i alt kun skal vises ti afsnit på tv.

Sif erkender i den forbindelse også, at der er rigtig meget, som seerne ikke ser:

»Alle programmerne er et godt billede på ‘Nybygger’-verdenen, men samtidig er der så meget, der er klippet fra. Der er mange processer, overvejelser og historier, som ikke er kommet med, og sådan er det jo med tv, da der ikke er plads til det hele. Som seer ville jeg måske selv savne at se flere detaljer fra diverse processer, så man kan fornemme en udvikling frem for et pludseligt resultat.«

»Så jeg går og arbejder på at lave et stort DIY-univers, så alle andre har en chance for også at kaste sig ud i gør-det-selv-projekter,« forklarer Sif, som også mener, at parrene hver især godt kan blive sat lidt i bås, når så meget materiale klippes fra:

»Vi blev måske klippet lidt sammen til sjuskeparret uden planer, men sandheden var, at vi nok bare havde alt for mange planer uden at have tiden til at planlægge dem. Derfor blev én plan altid erstattet med en ny, og måske er vi nok også bare det par, der er mest spontane og hellere vil prioritere de sjove idéer fremfor et færdigt og – for os – halvkedeligt resultat. Jeg får konstant nye ideer og vil gerne gøre det vildere, vildere, vildere,« forklarer Sif og tilføjer:

»Det har allerede været en kæmpe oplevelse at være med, som jeg er dybt taknemmelig for, og min deltagelse har givet mig det bedste afsæt i forhold til at starte min egen virksomhed. Hvis vi vinder, så vil det bare være så stort.«

Mathias ønskede ikke at medvirke i interviewet.

