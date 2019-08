'Nybyggerne'-parret er endeligt kommet på sporet af, hvad der har gjort deres lille søn så syg det sidste halvandet år.

For tre år siden vandt Lise og Michael TV 2-programmet ‘Nybyggerne’ og huset til en værdi af 3,4 millioner i Farum. Siden har parret solgt huset og rykket teltpælene til Jylland, og ikke mindst er de blevet forældre til 2-årige Villy.

Men Villy har trods sit korte liv været mere syg end de fleste børn. Men særligt det sidste halvandet år har den lille purk adskillige gange lidt af feberanfald med tilhørende sår i munden – nærmest hver eneste måned vendte sygdommen tilbage.

'Det virker jo mærkeligt. Derfor har vi jo virkelig forsøgt at finde svar på hvorfor. Han har fået lavet biopsi, podninger og blevet tilset mange gange,' forklarer Lise på hende og Michaels fælles blog.

Men nu er parret endeligt så godt som sikre på, hvad det er, deres søn fejler.

'Den ro, det giver mit system, at vi (måske) har fundet ud af, hvad der er galt, kan næsten få mig til at græde. Det er så utroligt, hvad usikkerheden gør ved ens krop, og nu har det stået på i et år,' skriver Lise videre.

Igang med udredning

Lægerne mener, at Villy i forvejen har et svækket immunforsvar, men det er altså en sygdom for sig, som lille Villy formentligt har lidt under det sidste halvandet år.

'Han udredes lige nu med mistanke om et syndrom, der hedder PFAPA. Det står helt konkret for Periodisk (høj) feber med aftøs stomatitis, faryngitis og cervikal adenitis (PFAPA). Med andre ord er det et syndrom, der giver feber hver 3.-4. uge med sår i munden, betændelsestilstand og hævede lymfeknuder. Det giver ikke nødvendigvis alle delene, men Villy er så (u)heldig faktisk at have det hele, når han er ramt. Det giver bare så god mening,' forklarer Lise, der personligt er overbevist om, at det må være PFAPA, som Villy lider af.

Hun fortæller videre, at hun og Michael må tage næste skridt, når de får den endelige afklaring på, om det virkelig er PFAPA, der er tale om. Heldigvis kan man vokse fra sygdommen, og det håber de på vil være tilfældet for Villy. Indtil da har parret fået et tip, der forhåbentligt kan afhjælpe deres lille søns lidelser.

– Vi overvejer at droppe mælkeprodukter for at se, om det gør noget for Villys betændelsestilstand, afslutter Lise blog-indlægget, hvor hun spørger ind til sine følgeres erfaringer med tricket.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk