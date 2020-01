Christine og Mikkel kan snart ikke mere, men hus-projektet udfordrer stadig.

I september 2017 købte Mikkel Ibsen og Christine Delmar et renoveringsprojekt af en 70’er villa i Gl. Hasseris nær Aalborg, og det var med stor glæde, at de kastede sig ud i endnu et bygge-eventyr. Man skulle tro, at ‘Nybyggerparret’ var godt rustet til den opgave, eftersom de i tredje sæson af programmet på rekordtid og for øjnene af hele Danmark forvandlede en råbolig til et drømmehjem.

Desværre skjulte villaen en fugtskade, som blev årsagen til en forsikringssag, som stadig står på. Fugtskaden fungerer som bevismateriale i forsikringssagen, og derfor er istandsættelsen af huset først blevet påbegyndt i foråret 2019. I mellemtiden har parret fra det blå hus i ‘Nybyggerne’ været nødt til at bo andre steder og altså betale en dobbelt husleje.

– Ærlig talt har vi aldrig prøvet at være så pressede før. Vi er seriøst ved at knække nakken på det her, og Mikkel har også lige lagt sig syg, fortæller en frustreret Christine i en story på sin Instagram-profil.



Deadline på tre uger

Parret har ikke holdt ferie i halvandet år af forskellige årsager. Først manglede de pengene til det, og de sidste måneder har de ikke haft tiden. Udover at de skal færdiggøre et stort husprojekt og en umulig forsikringssag, har de også en masse overarbejde og en baby at passe. Midt i kaosset blev parret nemlig i maj sidste år forældre til Sylvester, som har bragt en masse lykke med sig – men også mindre nattesøvn.

– Det er sindssygt hårdt. Vi kunne godt bruge en opbremsning. Det ville være en luksus at kunne sige: Vi tager lige en pause fra huset. Eller bare at sove eller tage lidt fri, siger Christine.

Ifølge en aftale med banken, skal huset være færdigrenoveret om tre uger, da de har lånet pengene til det. Heldigvis er de nået så langt nu, at hvad der mangler, er småting.

– Det vigtigste for os er dog, at vi har har udbedret skaden og nu kan færdiggøre renoveringen. Og så må vi se, om vi skal bruge yderligere 2-3 år på en retssag. Men det er mest bare ventetid, og så længe vi får vores hjem, så må sagen tage den tid, den gør, skriver Christine på sin blog Christine Delmare.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk