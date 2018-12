Et velkendt 'Nybyggerne'-par er havnet i en meget uheldig situation, så de snart står uden tag over hovedet.

Desværre for Christine Delmar og Mikkel Iben vandt de ikke huset i TV 2-programmet ‘Nybyggerne’ sidste forår. Parret droppede dog ikke deres drøm om et hus sammen og i september sidste år kunne de afsløre, at de har købt hus i Gl. Hasseris nær Aalborg.

Sidenhen har der dog vist sig at være mange udfordringer med det nye hus, og selvom der er gået over et år siden overtagelsen, kan parret stadigvæk ikke flytte ind.

'Det gik da også rigtig godt i starten. Lige indtil den forsikringssag, som har sat det hele på hold. Umiddelbart kunne man godt tro at sådanne sager, der gælder hus og hjem ville blive ekspederet lidt hurtigere, men sagen er, at vi ikke må forsætte med at arbejde på huset. Og altså står uden et beboeligt hjem. Ud af egen lomme har vi derfor hyret en uvildig skønsmand ind til at udarbejde en isoleret bevisførelse', forklarer Christine på sin blog.

Parret er derfor i en afventende position, og nu er det blevet så kritisk, at de for alvor har brug for hjælp:

'Vi er løbet tør for steder at bo, så vi har gravet dybt i lommerne og søger en lejlighed, indtil huset engang står klar til indflytning. Det skal selvfølgelig være et sted i 9000 – helst en toværelses tæt på byen og til max 7.500. Elevator er påskønnet, hvis lejligheden ligger højt placeret. Vi mangler et sted at bo ASAP,' skriver Christine på bloggen.

'Markedet for lejeligheder i Aalborg virker umiddelbart ikke til at være på den spartaske side, men særligt de gode lejligheder hænger ikke på træerne. Nu har vi været ude for, at tre lejligheder, som vi har været til fremvisning på, er blevet revet væk for næsen på os. Og den, vi kiggede på i dag, har åbenbart også en anden ‘førstevælger’, trods der intet står på udlejningssiden. Det er mig en gåde, hvordan de kø-systemer i boligselskaberne virker.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen