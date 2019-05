To er blevet til tre hjemme hos et velkendt 'Nybyggerne'-par.

Få dage inden udløbet af 2018 kunne ‘Nybyggerne’-parret Christine Delmar og Mikkel Ibsen, der medvirkede i 2017-udgaven afsløre, at de skulle være forældre til juni.

De havde en formodning om, at det var en lille dreng, der voksede i Christines mave, og her fik de ret. Til kønsscanningen i februar blev det nemlig klart, at det var en sund og rask dreng, som ‘Nybyggerne’-parret ville blive forældre til.

I går kunne Christine afsløre, at to er blevet til tre kort før terminsdatoen:

'Så kom han. Karnevalskongen og min nye bedste ven', skriver Christine på sin Instagram sammen med et billede af den lille ny.

Det er endnu ikke afsløret, hvad ‘Nybyggerne’-parrets søn skal hedde.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.