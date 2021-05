Trine og Mikkel brugte vinderpenge fra TV 2-programmet ‘Nybyggerne’ til fertilitetsbehandling, nu har de fået deres lille mirakel.

‘Nybyggerne’-parret Trine og Mikkel vandt i programmet sidste år et rejsegavekort på 20.000 kroner, som de i stedet brugte på fertilitetsbehandlinger efter to graviditetstab af ønskebørnene Alva og Ask.

»Vi har brugt pengene fra ’Nybyggerne’ på en lidt anden slags rejse. En fertilitetsrejse og en rejse, der forhåbentligt vil vare ved for livet og skabe mere glæde, end vi kan drømme om,« skrev Trine på Instagram tilbage i december.

Graviditeten holdte, og nu er det lykkelige resultat endelig landet med storken.

»Her har været lidt stille, eftersom vi den 21.04.21 endelig fik lov til at holde lillesøster, og i går kunne vi så tage hjem og se Disney Sjov sammen,« skriver Trine på Instagram til et billede af den stolte storesøster Saga og lillesøster.​

Lillesøster kom ud ved planlagt kejsersnit med en kampvægt på fire kilo og er 54 cm lang.

»Det er en kæmpe forløsning pludseligt at være fire. Det er det, vi har kæmpet for i tre år,« fortæller Mikkel til HER&NU og fortsætter:

»Kejsersnittet gik som planlagt, og vi har det alle godt. Saga er rigtig stolt og brillerer i rollen som storesøster,« fortæller Mikkel.

Donoræg

Trine og Mikkel har oplevet at miste to børn, derfor blev fertilitet og donoræg vejen frem, hvis Saga ikke skulle være enebarn.

»Jeg er lykkelig for, at vi har kunne få den hjælp af en anden kvinde og hendes æg – samtidig opstod der også et behov for at vide bare lidt om, hvordan lillesøster mon ser ud. Især da det primært er Mikkel og donors gener, der vil være i spil, skriver Trine til et scanningsbillede på Instagram fra 1. april.

Trine frygtede, at hun ville få en følelse af at være rugemor, men den følelse har hun heldigvis ikke haft.

»Det er min krop, der giver liv og næring, og det er mig, der mærker hende hver dag. Hverken donor eller Mikkel var store som spæd«

»Det var jeg til gengæld, og det samme var Saga på 4090g født før termin. Så lidt spiller min genetik måske ind alligevel,« skriver Trine fortsat.

