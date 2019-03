Parret fra gult hus var for alvor udfordret med det håndværksmæssige under 'Nybyggerne', hvilket resulterede i, at de fik sovet ganske lidt.

Gennem de nu fem sæsoner, som ‘Nybyggerne’ har kørt på TV 2, har det været meget tydeligt, at der er stor forskel på, hvor gode de forskellige par er rent håndværksmæssigt.

Mens nogle par er super rutinerede, og forud for deres deltagelse har fuldrenoveret op til flere huse, har andre par ikke prøvet meget mere end at male en væg i deres lejlighed.

Programmet handler dog også om indretning, gode ideer og en stor personlighed, og derfor er de bedste håndværkere ikke nødvendigvis dem, der vinder programmet.

Årets yngste par, Mads og Ida, har bestemt ikke skiftet bekendtskab med mange byggeprojekter, før de var med i ‘Nybyggerne’.

Det gjorde derfor også, at de under programmet måtte bruge meget af deres tid på at lære, hvordan de forskellige ting skulle udføres rent praktisk.

-Vi har spartlet vægge og malet i vores nuværende lejlighed, men ikke mere end det. Vi har aldrig prøvet køkken eller badeværelse eller noget i den duer. Så vi er klart de mindst håndværksmæssigt erfarne af de fire par, forklarer Mads, mens Ida fortsætter:

»Det var meget hårdere, end vi troede at være med i programmet. Vi havde fået at vide, at vi ikke kunne forberede os på, hvor hårdt det blev, hvor vi så tænkte, at det kunne vi da godt. Men det var godt nok hårdt! Vi sagde på forhånd, at vi ville prioritere søvn, men det viste sig, at der slet ikke var tid til det,« og fortsætter:

»Vi var derfor også nogen af dem, der sov mindst, for udover at vi skulle lave tingene, skulle vi også lige lære at lave tingene over YouTube først. Så vi sov i gennemsnit to-tre timer hver nat. Og ofte var det flere dage i træk, fordi man bare var nødt til at arbejde. Jeg er faktisk overrasket over, at det kunne lade sig gøre, uden at man kollapsede.«

»Det var rigtig hårdt fysisk, men faktisk var det også psykisk hårdt, fordi vi skulle have kamera op i hovedet fra dag et og en mikrofon på. Man skulle lige vænne sig til det. Så vi var helt frie, da vi kørte derfra,« fortsætter Mads, der ikke er i tvivl om, hvilke dage der var de hårdeste under programmet:

»Haven var usammenligneligt det hårdeste. Både forhave og baghave. Det var fysisk sindssygt hårdt og sindssygt koldt. Det var virkelig alle fire par, der var fuldstændig færdige. Det er så tungt med fliser osv., og så regnede det og var koldt oveni. Det var så hårdt. Jeg ved også ved lægen ved mine knæ flere gange,« forklarer han.

