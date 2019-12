'Nybyggerne'-Mathias, der normalt arbejder som læge, har ikke fået en lettere pung her op til jul. Tværtimod er den blevet 3 millioner kroner tungere.

Selvom den tidligere ‘Nybyggerne’-deltager Mathias måtte vinke farvel til drømmehuset, da han og kæresten Sif tabte til Ida og Mads, så har han alligevel sejret.

Tilbage i august kunne Mathias, der til daglig arbejder som læge, nemlig afsløre, at han havde anmodet om at få fingrene i 3 millioner til et forskningsprojekt, som, med Mathias’ egne ord skulle ‘forandre psykiatrien for evigt’. I et opslag på Instagram forklarede Mathias, at han ville undersøge, hvordan man kan komme alkoholafhængighed til livs ved hjælp af et ‘bevidsthedsudvidende stof’.

En tidlig julegave

Nu, 3,5 måned senere, har Mathias netop afsløret i et nyt Instagram-opslag, at han er blevet bevilliget de 3 millioner kroner, og dermed kan han gå igang med sit forskningsprojekt:

'Kære venner. Julen falder tidligt i år, og den her gamle ALANYADRENG (Mathias’ Instagram-navn, red.) har gudhjælpemig fået 3 MILLIONER kroner til sit forskningsprojekt!'

Sådan skriver den storsmilende læge og fortsætter:

'Spørgsmålet til de 3 MILLIONER kroner lyder: Kan psilocybin, som er et klassisk psykedelikum, fjerne afhængigheden til alkolhol? Det er et radikalt spørgsmål, men et VIGTIGT spørgsmål – for lige nu er der alt for mange, der drikker alt for meget, selvom de for alt i verden ønsker at drikke meget mindre! Tak for støtten derude!'

Herunder kan du se opslaget, hvor Mathias afslører, at han har scoret de 3 millioner

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: