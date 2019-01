Sidste års vindere af 'Nybyggerne' vil sætte lejligheden til salg, og det er der en god grund til.

På onsdag er der premiere på den femte sæson af ‘Nybyggerne’, hvor en række nye par skal kæmpe om at vinde deres drømmehjem. Men selvom det burde være en drøm, så har mange af de forgående vindere alligevel solgt deres gevinst efterfølgende, og nu afslører sidste års vindere, at de har samme planer.

Den 3. april sidsteår vandt 27-årige Charlotte Møller Jakobsen og 29-årige Fredrik Holm Koch fra Aarhus fjerde sæson af ‘Nybyggerne’ og hermed også deres drømmelejlighed i Hedehusene til en værdi af 3,4 millioner. Nu har de dog fået en ny drøm, og den betyder altså, at de må sige farvel til lejligheden udenfor København.

'Nu har vi jo fået en lille søn, og det har ændret vores måde at se på vores liv på, og ikke mindst hvordan vi prioriterer. Ligeledes har det, at jeg mistede min far i efteråret, sat gang i en masse følelser. Da jeg så tilmed er kommet ind på min drømmekandidat i Visuel Antropologi, som kun ligger i Aarhus, var svaret klart: VI FLYTTER HJEM,' skriver Fredrik på parrets blog og fortsætter:

'Kun knap et år efter finalen på ‘Nybyggerne’ og cirka halvandet år efter, vi for første gang trådte ind i grøn lejlighed, som skulle ende med at blive vores hjem (takket være jer), så stikker vi altså snuderne hjemad mod den jyske muld. Det har været en svær beslutning og så alligevel ikke. Vi er über glade for vores skønne grønne lejlighed, men vi har hjemve. Vi savner vores familie og venner i Jylland, og da kandidatpladsen var i hus, blev det klart at vi måtte tilbage.'

Parret har endnu ikke fundet noget at bo i, og lejligheden er ikke på markedet endnu, men beslutningen er altså taget, så inden længe kan man få fingre i grøn lejlighed fra sidste års program. Dermed bliver Fredrik og Charlotte det tredje af de i alt fire vinderpar, der sælger deres præmie-bolig. Det er altså kun forrige års vindere Anne og Todd, der stadig bor i det hus, de vandt i programmet.

