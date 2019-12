Lise og Michael fra 'Nybyggerne' er i fuld gang med det helt store husprojekt, som de efter planen skulle flytte ind i inden jul, men nu er der lagt andre planer.

Vinderparret fra blåt hus af ‘Nybyggerne’ 2016 har taget kampen op med endnu et husprojekt – huset i skoven. På Instagram kan Lise Vandborgs mere end 62.900 følgere få indblik i husprojektet, der nu har taget en ny drejning. På Lise og Michaels blog skriver de:

'Det er nemlig sådan, at tingene har ændret sig rimelig meget. Som i måske kan huske, talte vi ned til indflytning og skulle gerne være flyttet ind nu.'

Ifølge den gamle plan, skulle parret være flyttet ind i huset uden færdige gulve, men nu er de blevet enige om en ny plan, der tvinger dem til at sætte arbejdet på standby og holde juleferie allerede fra på onsdag.

' I stedet for at skulle flytte ind i et ufærdigt hus af ren og skær utålmodighed, har håndværkerne fået tid til at lave alle vores gulve i huset meget meget snart. Faktisk allerede den 16. December! Og det er sådan, at når gulvene skal laves, skal huset stå urørt og rengjort en uges tid før, så alt støv kan falde til jorden. Det betyder, at vi allerede skal sætte vores arbejde på standby og holde juleferie på onsdag!!!! Altså den 11. December. Det er helt vildt,' skriver Lise og Michael på deres blog.

Beslutningen er fantastisk

Selvom Lise og Michael er utålmodige med at flytte ind i huset, så er beslutningen om at udskyde indflytningen den bedste beslutning.

'Det er helt fantastisk. Og det mest fantastiske er, at vi bliver tvunget til at blive væk fra huset og holde fri i nogle uger. Det trænger hele vores familie til.'

Det betyder også, at Lise og Michael ikke længere bor i den husvogn, som de har sat nær huset, når de renoverer, da de ikke ønsker at bo tæt på huset, når de ikke kan lave noget i det.

'Så vil vi meget hellere tage i sommerhus, være hos vores forældre og rigtig mærke julefreden sænke sig. Der er også meget mere plads at boltre sig på i et hus for en familie bestående af en livlig tre årig og en vaks hundehvalp.'

Med de nye planer er huset klar til indflytning den 23. december.

'Så nåede vi det lige inden jul,' fortæller parret på deres blog.

Vis dette opslag på Instagram OM 2 DAGE ER DER ADGANG FORBUDT I HUSET! Det stresser os lige nu, men det er forbandet rart at tænke på at vi tvinges til at holde hus-fri. Og ved i hvad? Det bliver næsten tre hele uger! Vores planer er nemlig rykkede og vi venter med indflytning til fordel for noget andet! Læs hvad, hvorfor og hele vores plan på bloggen. Et opslag delt af Lise Vandborg - Nybyggerne (@lisevandborg) den 9. Dec, 2019 kl. 2.21 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.