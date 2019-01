Fredag havde sanger og producer Lars Ankerstjerne debut som dommer i X Factor. Og især én ting er kommet bag på ham - en ting, han aldrig kunne gennemskue, da han var almindelig seer af programmet.

Grinebideren Lau, der fnisede sig igennem hele Lizzies 'Ramt i natten'. 58-årige Poul fra Hasselager, der i stedet for at synge 'me' på Haddaways 'What is love' sang 'mæh' - for det havde han hørt Britney Spears gøre. Og duoen Fochtr, der godt kunne se det var lidt upassende som far og datter at råbe sig igennem Labans 'Hvor skal vi sove i nat.

Der er blevet skabt mange mindeværdige øjeblikke i løbet af de 11 sæsoner, X Factor er rullet over de danske tv-skærme. Og selvom der også er store musikalske præstationer i liveshowene, der brænder sig fast i hukommelsen, så er det især klippene med de mere... særprægede optrædener fra de indledende auditions, der går viralt efterfølgende.

Det kunne godt være nærliggende at tro, at deltager stiller sig frem for at give deres venner og seerne et godt grin.

Men det er slet ikke tilfældet, fortæller Lars Ankerstjerne, der selv blev overrasket over, hvor seriøst alle deltagerne i X Factor tager det - også dem, der ikke synger særlig godt.

»Når jeg så det derhjemme har jeg tit tænkt ved nogle af deltagerne: 'Det må være... det er sgu et væddemål. Han er der for sjov, ham dér'. Og det er der næsten ikke nogle af dem, der er. Alle mener det sgu alvorligt. Og alle bliver så kede af det og overraskede, når de får et nej. Nogle gange har jeg tænkt: 'Ham dér. Han laver sjov, jo!'. Men det er fandeme alvor for folk,« siger Lars Ankerstjerne.

Han er sammen med sangeren Nanna Øland Fabricius - bedre kendt som Oh Land - ny ved dommerbordet, hvor han flankeres af den garvede Thomas Blachman.

Værten er endnu engang Sofie Linde, der for fjerde gang skal styre slagets gang, selvom programmet er rykket fra DR1 til TV 2.

Og foruden deltagernes egen seriøsitet er det også kommet bag på ham, hvor meget han selv er endt med at investere i programmet rent menneskeligt.

»Det har overrasket mig, hvor rørt jeg en gang imellem er blevet af det. Det er jo fjernsyn, men alligevel har det også været super virkeligt. Der er rigtig mange af de der mennesker, man kommer til at heppe rigtig meget på og føle med,« siger musikproduceren og tilføjer om sin nye rolle:

»Det eneste, der er svært (ved at være dommer, red.), er at sige nej til nogen, der bliver kede af det. Det er ikke fedt, jo. Det er det ikke.«

