Han havde knap sat sig på sengekanten, før han blev overdænget med kys. Så pressede faste hænder ham ned på sengen.

»Den gamle trak vejret hårdere og hårdere, og selv jeg fik hjertebanken. Da alt blev stille igen, tog han blidt om mig og sagde, at han ikke håbede, jeg var vred på ham. Jeg kunne ikke svare. For der findes situationer, hvor hverken et ja eller et nej er sandheden. Og præcis sådan en situation befandt jeg mig i.«

Sådan beskrev Kurt Haijby i sin selvbiografi det første hemmelige møde med sin elsker. Ikke en hvilken som helst elsker. Men en konge.

Kong Gustav 5. af Sverige. Dronning Margrethes oldefar.

Dronning Ingrid med sin morfar, kong Gustav 5., hvis snavsede lagner udstilles offentligt i serien 'Kongens hemmelige elsker'. Foto: Polfoto/Scanpix

Dét møde blev for flere årtier siden indledningen til en slibrig skandale i det svenske kongehus, som ud over en konge bød på en dømt forbryder, på forbudt kærlighed, afpresning og magtmisbrug.

'En af de største retsskandaler i svensk historie' kalder man den stadig.

De seneste uger har hundredtusindvis af danskere fulgt med på DR, når dramaserien 'Kongens hemmelige elsker' udspillede sig på deres tv.

En serie, hvor kongens snavsede lagner hænges til offentligt skue.

»Hoffet har kendt til produktionen (af tv-serien, red.), men har ikke bidraget til tilblivelsen,« lyder den foreløbig eneste reaktion fra det svenske kongehus.

Men hvor snavsede var de, lagnerne? Og hvor sand er historien?

Kong Gustav 5. var konge af Sverige fra 1907 og frem til sin død i 1950. Man opfattede ham som moderne. Han var populær blandt folket.

Men det var de færreste uden for de royale mure, der skænkede hans privatliv mange tanker.

Tv-seriens kong Gustav 5. Foto: DR

Indenfor var det en anden sag.

Her var det angivelig en kendt sag, at kongen var tiltrukket af sit eget køn og havde affærer med unge mænd.

I dag ville de færreste nok løfte et bryn over det. Men dengang fremkaldte homoseksualitet ikke bare væmmelse. Det var også forbudt og strafbart.

Så der var grunde nok til at holde det skjult og ikke mindst på diskret vis rydde op efter kongens affærer.

Men så nemt slap man ikke med Kurt Haijby.

Har man set serien, ved man, at Kurt Haijby var en svensk restauratør med plettet baggrund.

I frustration over, at han fik afslag på spiritusbevilling til den restaurant, som han drev med sin kone Anna, skrev han i 1933 til kongen i håbet om at få omstødt afslaget.

Han kom i audiens hos den 74-årige konge. Og blev altså hans hemmelige elsker i flere år. Indtil Sveriges mest magtfulde mænd fik sat en stopper for forholdet.

Først ved at sende ham til USA, så Tyskland for på den måde at lukke munden på ham. Og da intet af det havde den ønskede effekt, fik de ham tvangsindlagt på et sindssygehospital. Og altså år senere tiltalt – og dømt – for afpresning af kongen.

Seriens Kurt Haijby i vredesudbrud i retten. Foto: DR

Det er den korte version af seriens udlægning af den royale skandale, som dengang rystede Sverige og fik den anerkendte forfatter Vilhelm Moberg – som er bedst kendt for romanserien 'Udvandrerne' – til at tage Kurt Haijby i forsvar og rase over »magtens højeste mænd«, som i deres ageren legede med almindelige borgeres liv.

Sagen rejste – mente han – spørgsmålet om, hvorvidt der var lighed for loven i Sverige.

Og nu er den debat vakt til live igen. Takket være serien.

Men det er langtfra den eneste debat, der er fulgt i kølvandet på 'Kongens hemmelige elsker'. For som flere svenske medier har påpeget, er serien ukorrekt på adskillige punkter.

At Gustav 5. var homoseksuel, anfægter ingen af dem. Men derimod ved fremstillingen af ham som et offer for homofobi, ligesom hans nazisympati er hvidvasket.

Også fremstillingen af Kurt Haijby har medierne kritiseret.

I den mere harmløse ende er der den famøse spiritusbevilling, som får ham til at skrive til kongen. I serien får han den. I virkeligheden fik han den aldrig. Og restauranten gik konkurs.

Men mere alvorligt er dét, medierne kalder en 'disneyficering' af hans person og ikke mindst udeladelsen af, at han blev pågrebet for overgreb på to drenge på blot 11 og 13 år, ligesom hans mange kuldsejlede projekter – finansieret af penge, han havde modtaget af kongen – er fraværende i serien.

Omregnet til nutidsmønt modtog Kurt Haijby 1,7 millioner svenske kroner fra kongen og hoffet.

Men var de hemmelige elskere, eller var Haijby blot en skånselsløs afpresser?

Svenske historikere tror begge dele. Tror, at Kurt Haijby i sin biografi ikke ville kunne beskrive slottets indre så detaljeret, medmindre han havde indgående kendskab til det fra sine mange besøg. Men også at han så sit snit til at presse den royale citron til det yderste.

Angivelig blev kongen selv spurgt, hvordan man skulle agere på 'truslen' fra Kurt Haijby, og skulle have svaret:

»Det må ikke udvikle sig til en skandale, men gør det så billigt som muligt.«

Hvad sandheden er om kongen og hans hemmelige elsker, får vi næppe nogensinde et endegyldigt svar på. Men en flig af sandheden kan måske dukke op senere i år.

Dokumenterne fra retssagen – som blev holdt for lukkede døre – blev hemmeligstemplede. I 70 år. Den 22. december 2022 er de gået.

Kilde: Aftonbladet, Nöjeslivet