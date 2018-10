I 2017 fik niche-kanalen TV 2 Charlie hidtil uset succes. 617.000 danskere fulgte med, da serien Mercur fik premiere og satte en flot rekord. På søndag får TV 2 Charlies nye dramasatsning Sygeplejeskolen premiere.

B.T. har talt med Politikens anmelder Henrik Palle om serien og den tidsånd, som den repræsenterer.

»Der er ingen tvivl om, at man forsøger at malke eller lægge sig i silpstrømmen på den overvældende succes, som Mercur fik. Det er den mest sete serie, som TV 2 Charlie har produceret. Succesen råber jo på, at man er nødt til at gøre det igen,« siger den garvede anmelder.

Men hvad er det ved netop den tidsperiode, som både Mercur og Sygeplejeskolen befinder sig i, der er interessant for danskere anno 2018?

»50’erne står jo som en gylden epoke, fra før uskylden forsvandt fra verden med den tidlige rock'n'roll musik, gravide kvinder måtte ryge, og man får enormt mange ting forærende fra et produktionsdesign, der viser verden fra i går, som mange husker den. Vi elsker jo også filmen Grease. Det er den uskyldige verden, fra før aborten den blev fri, men vi husker den kun for det gode.«

Det er en stor skygge, Sygeplejeskolen skal træde ud af. Bliver det et problem?

»Det er jo svært at sige. Man siger, man aldrig skal gentage en succes, og så siger man også, man er dum, hvis man ikke forsøger. Det kan meget vel være, den rammer et hul i markedet, eller den kan floppe helt fuldstændigt.«

Henrik Palle glæder sig især til at se de talentfulde skuespillere Morten Hee, Asta August og Molly Egelind i serien.

Han mener, at TV 2 Charlie målrettet er gået efter de seere, som elsker historiske film og gamle danske film - eksempelvis folkekomedier.

Og der virker til at være et marked, når man ser på, at Mercur i gennemsnit havde 450.000 seere pr. afsnit. Den var også heldig at blive sendt lige efter TV 2-hittet 'Badehotellet'.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TV 2 omkring forventningerne til Sygeplejeskolen, men det har ikke været muligt at komme i kontakt med kanal- eller fiktionschef grundet efterårsferien.

TV 2s kommunikationsafdeling oplyser i stedet:

Sygeplejeskolen Medvirkende: Erik: Morten Hee Andersen, Anna: Molly Egelind og Susanne: Asta Kamma August.

Desuden medvirker: Bjørn: Jesper Groth. Overlæge Bent Neergaard: Jens Jørn Spottag. Frøken Madsen: Anette Støvelbæk. Nina Neergaard: Katrine Greis-Rosenthal. Margrethe: Benedikte Hansen. Christian Friis: Thue Ersted Rasmussen. Peter: Mikkel Hilgart. Lis: Anna Stokholm. Else: Ulla Vejby.

Manuskript: Claudia Boderke og Lars Mering.

Instruktør: Roni Ezra.

Producer: Senia Dremstrup.

Afsnit: 6 afsnit af 40 minutters varighed.

'Vi offentliggør aldrig seerforventninger til vores programmer – men på grund af indløbet fra ’Badehotellet’ til ’Mercur’ er det ikke fair at lave en direkte sammenligning mellem ’Mercur’ og ’Sygeplejeskolen’.

Tidligere har TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang, sagt, at det bliver første gang i flere år, at hospitalsgenren bliver forløst i en dansk tv-serie.

»Det er en institution, som vi alle deler, og som vi alle kommer i berøring med. Både når livet går godt og skidt,« siger Katrine Vogelsang og fortsætter:

»Men hospitalet er også en varm og imødekommende arena, hvor karaktererne er helte, der redder andres liv. Man er i trygge hænder og i godt selskab, og derfor passer genren godt til TV 2 Charlie.«

Sygeplejeskolen Medvirkende: Erik: Morten Hee Andersen, Anna: Molly Egelind og Susanne: Asta Kamma August.

Desuden medvirker: Bjørn: Jesper Groth. Overlæge Bent Neergaard: Jens Jørn Spottag. Frøken Madsen: Anette Støvelbæk. Nina Neergaard: Katrine Greis-Rosenthal. Margrethe: Benedikte Hansen. Christian Friis: Thue Ersted Rasmussen. Peter: Mikkel Hilgart. Lis: Anna Stokholm. Else: Ulla Vejby.

Manuskript: Claudia Boderke og Lars Mering.

Instruktør: Roni Ezra.

Producer: Senia Dremstrup.

Afsnit: 6 afsnit af 40 minutters varighed.

Sygeplejeskolen foregår i 1952, og man følger blandt andet Margrethe (spillet af Benedikte Hansen), der er forstanderinde på Fredenslund Sygehus. Hun kommer med den kontroversielle idé at uddanne mænd som sygeplejersker.

Man støder på den unge soldat Erik, der får tilkæmpet sig en plads, og på på skolens pigegang flytter Anna (spillet af Molly Egelind) og Susanne (spillet af Asta August) ind.