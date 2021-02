Mads Mikkelsen slog Mads Mikkelsen. Så enkelt og suverænt kan uddelingen af årets 'Robert pris' opsummeres.

Efterårets storsællert 'Druk' fortsatte lørdag aften sit triumftog ved blandt andet at vinde 'bedste instruktør', 'bedste manuskript', 'bedste film' og 'bedste mandlige hovedrolle'. I sidstnævnte kategori vandt Mads Mikkelsen over sig selv, da han også var nomineret for sin præstation i 'Retfærdighedens ryttere'.

»Tillykke til alle de mednominerede – også til ham den anden Mads,« lød det fra Mads Mikkelsen over en videoforbindelse.

På grund af coronakrisen blev årets Robert pris – der er den danske filmbranches egen pris – afholdt virtuelt, hvor vinderne holdt deres takketaler hjemmefra.

Mads Mikkelsen, der for tiden opholder sig i USA for at indspille filmen 'Fantastiske skabninger 3', brugte også sin takketale på at sende en hilsen til instruktør Thomas Vinterbergs datter Ida, som på tragisk vis døde lige inden indspilningerne af 'Druk'.

»Det har været en absurd rejse den her. Nu skal jeg sige det vigtigste – den her er dedikeret til smukkeste Ida. Det er Ida Vinterbergs pris den her. Tak skal I have.«

Thomas Vinterberg var også igennem på video et par gange. Den første gang kunne han ikke få lyden til at virke og måtte derfor nøjes med at vise glade fagter med hænderne – men senere kom han på og fik blandt andet sagt tak til sin medforfatter Tobias Lindholm, der tog over, da han mistede sin datter.

»Du er virkelig en kammerat,« lød det blandt andet fra Thomas Vinterberg, der den 15. marts finder ud af, om 'Druk' skal kæmpe om en Oscar ved det store show i Hollywood senere på året.

Hvor 'Druk' altså løb med alle de store priser, måtte en anden topnomineret film 'Retfærdighedens ryttere' 'nøjes' med prisen 'årets kvindelige hovedrolle'. Her vandt den unge skuespiller Anette Heick Gadeberg.

