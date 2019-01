En ny trailer for den danske film ‘Dronningen’ løfter sløret for nogle af de sex-scener, der venter seerne, og som filmen antageligvis vil blive husket for.

I det komplekse drama indleder Trine Dyrholm et forbudt forhold til sin 17-årige stedsøn, og instruktør May el-Toukhy inviterer beskuerne med helt ind i det kontroversielle og intime forhold mellem de to.

Filmens hovedpersonen Anne spillet af Trine Dyrholm er i ‘Dronningen’ en succesfuld, idealistisk og kompromisløs kvindelig advokat.

Hun er lykkeligt gift og har to døtre, men hun ender med at sætte det hele over styr, da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav.

Trine Dyrholm ses her til filmfestivalen i Venedig. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Trine Dyrholm ses her til filmfestivalen i Venedig. Foto: ETTORE FERRARI

Filmen beskrives som en fortælling om begærets pris og løgnens magt og tegner et portræt af et menneske, der drages mod et valg med uoverskuelige konsekvenser.

Foruden Trine Dyrholm er der prominente skuespillere som de to svenskere Magnus Krepper og Gustav Lindh samt Preben Kristensen på rollelisten.

Filmen er skrevet af makkerparret Maren Louise Käehne og May el-Toukhy, der også stod bag kærlighedskomedien 'Lang historie kort,' der vandt en Bodil for årets manuskript og kvindelige hovedrolle.

‘Dronningen,’ der får den engelse titel ‘Queen Of Hearts,’ har verdenspremiere på Sundance Filmfestival den 26. januar 2019 og danmarkspremiere den 28. marts 2019.