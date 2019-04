Med undtagelse af ‘Wonder Woman’ har DC Extended Universes serie af superheltefilm været en supersløj omgang. Men med den syvende film i serien rammer DC endelig bolden rent.

’Shazam!’ er historien om den forældreløse Billy Batson, der flygter fra den ene plejefamilie efter den anden, fordi han er jagt efter sin biologiske mor. Han havner hos en ny (stor)familie og er egentlig på vej til at forlade den brogede skare, der bl.a. tæller den nørdede superhelteentusiast Freddy, da han bliver til en superhelt.

Eller det vil sige, når han siger ’Shazam!’, forvandler han sig fra 14-årig dreng til muskelsvulmende, voksen superhelt. Og Freddy er den eneste, der ved det.

En dreng, der pludselig havner i en voksen mands krop er sjovt, og en dreng, der skal forsøge at finde ud af, hvilke superkræfter han egentlig har – og ikke har – er endnu sjovere. Og det samme er i øvrigt de to knægtes konstante brainstorm over, hvad Billys superheltenavn er (Captain Sparklefingers er i spil).

Sidekick stjæler billedet

Som enhver anden 14-årig ville gøre, bruger Billy Batson i starten også primært sine superkræfter på at blære sig og er ikke 100 procent en sympatisk figur – hvilket kun gør ham mere interessant – men selvfølgelig dukker der en superskurk op undervejs, som skal have klø.

Den i brede kredse ukendte Zachary Levi er glimrende som den voksne Billy, mens Jack Dylan Grazer stjæler billedet som hans sidekick Freddy. De tos forhold og dele af filmens plot låner ikke så lidt fra komedien ’Big’ med Tom Hanks, men lægger heller ikke den mindste smule skjul på det. Og har ligesom ’Big’ masser af charme, varme og hjerte – og ikke mindst humor, som virkelig har været en mangelvare i DC’s superheltefilm.

Der er masser af rabalder og special effects, men ’Shazam!’ er alligevel på mange måder en lille film. I ordets bedste forstand. En film, der først og fremmest vil fortælle en historie, har noget på hjerte og gerne vil servere en lidt rørstrømsk, men absolut sympatisk morale om, at man ikke behøver at dele DNA for at være en familie.

Instruktør: David F. Sandberg. Med: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer