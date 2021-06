Streamingtjenesterne pibler i øjeblikket frem som svedperler på en hed sommerdag.

Men der er plads til endnu flere.

For en ny streamingtjeneste, importeret direkte fra det svenske, er på vej ind på det danske marked, skriver Mediawatch.

Staccs hedder den, og her findes indhold med fokus på musikkens verden.

»Vores drivkraft har fra dag ét været at gøre uforglemmelige optagede koncerter og musikdokumentarer tilgængelige for musikelskere som os selv. I dag går vi live i Danmark, og det har vi virkelig set frem til,« siger Jonas Sellberg, der er medstifter af tjenesten, til Mediawatch.

89 kroner om måneden, skal du af med, hvis du skal have adgang til indholdet.

Men som et tilbud i forbindelse med lanceringen kan et års abonnement erhverves for 499 kroner.

De 89 kroner gør, at tjenesten placerer sig et sted i midten, hvis man sammenligner med andre streamingtjenester. Men Staccs giver en del af indtægten til artister og rettighedshavere.

Vil du abonnere på den nye streamingtjeneste?

Deres andel afhænger dog af, hvor meget indhold, der bliver set og hørt på tjenesten.

Administrerende direktør Anders Tullgren fortæller, at det skal give artister og rettighedshavere en helt ny indtjeningsmulighed.

Tjenesten lanceres også i Norge.