Disney+, Netflix, HBO Nordic og Viaplay. Det er blot nogle af de streamingtjenester, vi allerede har i Danmark.

Og nu melder endnu en tjeneste sig på banen i den store bunke af underholdning.

Det skriver The Hollywwod Reporter.

Denne gang er det den amerikanske mediekoncert ViacomCBS, der står bag Paramount Pictures – et over 100 år gammelt produktionsselskab, der lancerer Paramount+ i Danmark. Det sker den 25. marts.

Ifølge Paramount Pictures vil Paramount+ tilbyde cirka 6.000 episoder og film i 2021.

Børnene kan se frem til tegneserier som Paw Patrol, SvampeBob Firkant og Teenage Mutant Ninja Turtles. Mens voksne vil kunne glæde sig over populære serier som The Affair, Dexter og The Good Fight. Desuden vil der være en masse indhold fra ViacomCBS’ andre kanaler: Paramount Network, Comedy Central, MTV og Nickelodeon.

Streamingtjenesten har især haft for at øje at være billigere end konkurrenterne:

»Paramount+ vil give forbrugerne en premium streamingoplevelse til en pris, der er betydeligt lavere end andre tjenester, hvilket gør det attraktivt for både forbrugere og vores distributionspartnere,« udtaler Kelly Day, som er chef for streaming hos ViacomCBS Networks International, til The Hollywood Reporter.

Prisen for at abonnere direkte på Paramount+ er 59 kroner om måneden.

Når tjenesten lanceres den 25. marts, er det muligt at tilmelde sig til et gratis prøveabonnement på syv dage.