Når det igen bliver tid til tv-hygge og serie-binging, byder TV 2 på en ny dansk-norsk dramaserie med flere kendte navne.

Johannes Nymark og Lærke Winther spiller de danske hovedroller i serien 'Mellem os.'

Optagelserne er netop nu i fuld gang, og den bliver på i alt otte afsnit, skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

På sin profil på Instagram bekræfter Johannes Nymark nyheden.

Vis dette opslag på Instagram Serien jeg optager for tiden hedder “Mellem os” og kommer på TV2 til efteråret - og jeg er ret spændt på at se resultatet selv. Jeg nyder hver dag på arbejde @nimbusfilm #mellemos @anagramnorway @laerkewinther_ @tv2danmark @tv2norge Et opslag delt af Johannes Nymark (@joe_ny) den 12. Jun, 2019 kl. 3.50 PDT

Her skriver han, at han er spændt på at se resultatet, og at han nyder hver dag på jobbet.

Serien er med tv-stationens ord en 'varm og humoristisk serie med fokus på det moderne parforhold', hvor man følger to par med hver deres perspektiv på kærligheden.

»Man siger jo, at ærlighed varer længst – men er det i virkeligheden kærligheden, der sejrer? Det bliver taget under kærlig og ærlig behandling i TV 2s nye dramaserie,« siger executive producer på TV 2, Pernille Bech Christensen, i pressemeddelelsen.

Lærke Winther og Johannes Nymark spiller parret Nanna og Kasper, mens Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch har rollerne som det norske par.

De har hver deres udfordringer, selvom de elsker hinanden. Men en eks-kæreste, utroskab, uopfyldte drømme og en graviditet, der bare ikke kommer, lurer under overfladen, så måske er det hele slet ikke så rosenrødt og ligetil, spørger serien.

»Drømmen om den store og evige kærlighed er noget, vi alle deler. Derfor er denne serie både realistisk og usentimental, men bestemt også humoristisk og varm, og den giver stof til eftertanke. Jeg glæder mig til at dele den med resten af Danmark, og Norge i øvrigt, hvor den også har premiere på TV 2 Norge i løbet af efteråret,« tilføjer Pernille Bech Christensen.

Udover Johannes Nymark og Lærke Winther spiller danske navne som Sus Wilkins, Farshad Kholghi, Allan Hyde og Kasper Leisner også med.

Serien bygger på en idé af Nicolai Cleve Broch og Ole Marius Araldsen og instrueres dels af danske Charlotte Sachs Bostrup og norske Eigil Langmark og med den danske instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen som konsulent.