'Sometimes dead is better'. Sådan lyder undertitlen på den kommende Stephen King-gyser 'Pet Sematary' - på dansk 'Dyrekirkegården'.

Det er en genindspilning af den yderst succesfulde 'Ondskabens Kirkegård', som kan fejre 30 års jubilæum, når den nye udgave rammer biograferne næste år.

Hvis man var barn i 80'erne, har man sandsynligvis stadig traumer over den forfærdelige og hårrejsende skæbne, der overgår familien Creed, efter de flytter ind i et idyllisk hus på landet.

Lastbilerne drøner nemlig forbi med alt for høj fart nær børnefamiliens hus, og den lokale dyrekirkegård er forhekset.

John Lithgow og Jeté Laurence som Jud og Ellie, der udforsker den mystiske og dragende kirkegård. (PR-foto/IMDB) Vis mere John Lithgow og Jeté Laurence som Jud og Ellie, der udforsker den mystiske og dragende kirkegård. (PR-foto/IMDB)

Det resulterer både i tragedier og koldblodige mord i bedste Stephen King-stil.

'Dyrekirkegården' fra 1989 har en lang række ikoniske scener, og umiddelbart virker det som en stor mundfuld af skulle gøre kunststykket efter.

Se traileren herover, og bedøm selv, om instruktørerne Kevin Kölsch og Dennis Widmyer er på rette spor.

Indtil videre har den uprøvede duo i hvert fald taget én perfekt beslutning, og castet suveræne John Lithgow som den mystiske nabo.