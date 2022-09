Lyt til artiklen

Den nye Netflix-serie 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' havde premiere i denne uge.

Og den er allerede blevet mødt med lunkne anmeldelser og modreaktioner fra familien til et af Dahmers ofre.

Murphy Evan Peters spiller seriemorderen Jeffrey Dahmer, der blev arresteret i Milwaukee i 1991 for flere mord på unge mænd og drenge, og blev myrdet i fængslet i 1994.

Serien dækker retssagen fra 1992 og genskaber blandt andet en scene, hvor Rita Isbell, storesøster til offeret Errol Lindsey, henvender sig til Dahmer i retten.

Torsdag tweetede en Twitter-bruger ved navn Eric, som er Isbells fætter, om serien og ovenstående scene i særdeleshed.

»Jeg ved, at truecrime-film og serier er eftertragtede, men hvis du faktisk er nysgerrig på ofrene, er min familie (Isbells, red.) sur over denne serie. Det retraumatiserer igen og igen, og for hvad? Hvor mange film/shows/dokumentarfilm har vi brug for?«

Like recreating my cousin having an emotional breakdown in court in the face of the man who tortured and murdered her brother is WILD. WIIIIIILD. — eric. (@ericthulhu) September 22, 2022

»At genskabe min kusines følelsesmæssige sammenbrud i retten helt op i ansigtet på manden, der torturerede og myrdede hendes bror, er vildt.«

Det er ikke den første serie eller film om seriemorderen Jeffrey Dahmer.

Det er heller ikke første gang, at familiemedlemmer til mordofre er stået frem, fordi de føler sig udnyttende, og indholdet af ægte kriminalitet bliver meget mere gransket nu.