Alt, hun drømte om, var normalitet. At få en bid af alt det, som hendes jævnaldrende havde. Et job. En mand. Børn. Bare at blive behandlet normalt. Men det skulle ikke være hende forundt.

»Det var en mørk, mørk tid,« siger hun selv om de svære år. År, der på mange måder slet ikke er slut. På trods af, at det er mere end 20 år siden, at Monica Lewinskys drømme brast, og hun blev verdenskendt som 'dén kvinde'.

Mange af os husker scenen, som var det i går. Den historiske dag i 1998, hvor præsident Bill Clinton med alvorstunge og fugtige øjne for første gang sagde de berømte ord: 'I did not have sexual relations with that woman.'

Ord, der forfulgte ham og hans kone i årevis. Men i den grad også 'dén kvinde'.

'I did not have sexual relations with that woman' svor præsident Clinton over for alle. Inklusive sin kone. Indtil han et halvt år senere måtte æde sine egne ord.

Forleden var der i USA premiere på en ny dramadokumentar-serie om en af de største og mest slibrige politiske skandaler i historien. 'Impeachment' hedder den – eller rigsretssag, som det svarer til på dansk – og er tredje sæson i den 'American Crime Story'-serie, som tidligere har givet os både historien om retssagen mod O.J. Simpson og mordet på Gianni Versace.

Denne gang er det Bill Clinton og Monica Lewinsky, der er i centrum for et drama, som er spækket med sex, løgn og båndoptagelser.

»Jeg kan ikke anbefale nogen at se sit liv i de tidlige 20ere blive dramatiseret på tv. Slet ikke, når virkeligheden overgår fiktionen. Den var virkelig hård at se,« lyder dommen fra den i dag 48-årige Monica Lewinsky selv. Som ikke desto mindre selv har været producer på serien. Og har set skuespillerinden Beanie Fieldstein spille rollen som hende.

»Der var tidspunkter undervejs, hvor jeg tænkte 'lad være med at smile', 'lad være med at tale med hende', 'lad nu være med at træffe dårlige beslutninger',« forklarer hun til today.com om at gense den blåøjede version af sig selv. Og erkender, at det løb for længst er kørt. Historien er skrevet. Og den er ikke køn.

Monica Lewinsky har for længst lagt den blåøjede praktikant bag sig. Men genbesøger sin fortid i dramaserien 'Impeachment', som hun selv har været producer på.

Monica Lewinsky var både ung og naiv, da hun i sommeren 1995 – 21 år gammel – blev ansat som ulønnet praktikant i Det Hvide Hus.

Men at være tæt på magtens centrum og ikke mindst den charmerende og karismatiske Bill Clinton var løn nok. Og snart gav hendes crush på den 28 år ældre præsident pote.

Clinton inviterede hende indenfor i de mere private gemakker, og allerede i november samme år indledte de to affæren, som stod på i knap to år.

Der kunne den historie så være endt. Men det gjorde den ikke.

Skandalen var på forsiden over hele verden. Her er det den engelske presse, der svælger i den.

For en kollega til Monica Lewinsky, Linda Tripp, havde i hemmelighed optaget adskillige fortrolige samtaler, som de havde haft. Hvor den unge kvinde detaljeret fortalte om affæren. Samtalerne overdrog Linda Tripp til FBI. Og så rullede lavinen. Som altså mundede ud i en rigsretssag mod den siddende præsident for at have løjet under ed.

Et halvt år efter de berømte ord, hvor han anklagede Monica Lewinsky for at lyve, måtte han sluge dem igen og indrømme over for en storjury, at han havde haft 'upassende intim kontakt' med Monica Lewinsky. En indrømmelse, han gentog i en tale til nationen samme dag.

Alligevel endte Bill Clinton efter fem ugers retssag med at blive frikendt.

Anderledes hård var folkedomstolen mod den unge Monica Lewinsky. Det var gratis at gøre grin med hende, latterliggøre hende.

Der var ingen grænser for udskamningen af Monica Lewinsky. F.eks. producerede kække forretningsmænd Monica Lewinsky-cigarer med reference til, at præsident Clinton angiveligt førte en cigar op i hendes vagina.

På tv fyrede kendte værter oralsex-vittigheder af, og salget af cigarer – som Clinton angivelig havde ført op i hendes vagina – eksploderede. Monica Lewinsky blev udskammet.

I 2005 forsøgte hun at flygte fra sin fortid ved at flytte til London for at tage en akademisk kandidatgrad i socialpsykologi. Men den gamle historie klæbede til hende.

»Skammen klæber ved som tjære,« som hun sagde i et interview med The Guardian.

Hun søgte job efter job. Fik afslag. Og nederlag på nederlag.

Alle hendes drømme om at leve et normalt liv smuldrede. Indtil hun for få år besluttede at tage sit liv i egne hænder.

Fødselsdagskort fra Bill til Monica.

I et essay i magasinet Vanity Fair skrev hun, at hun inderligt fortrød, hvad der skete mellem hende og præsident Clinton.

»Men nu er tiden inde til at stikke mit hoved ud af busken, så jeg kan tage ejerskab af min egen fortælling og give min fortid mening.«

Og selvom hun længe har savnet en afklaring, et endeligt punktum i form af en undskyldning fra Bill Clinton, er dét, hvad hun har gjort siden. Givet fortiden mening.

At være producent på en dramaserie om dét, der har været hendes forbandelse, er et skridt i samme retning. For Monica Lewinsky håber, at skandalen set med 2021-øjne kan tegne et andet billede end det, der i årtier klæbede til hende.

»Rigtig mange mennesker tror, at de kender historien. Men når de ser serien, tror jeg, at de vil blive meget overraskede over at se ting, som de ikke anede foregik,« siger hun til today.com.

Men bliver vi nogensinde færdige med at tale om den?

»Jeg ved det ikke. Måske er det sidste gang. Jeg håber, at det er sidste gang. Men jeg har ingen idé,« som hun siger til New York Times.

Hvornår – og om – 'Impeachment' vises i Danmark, vides endnu ikke