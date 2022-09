Lyt til artiklen

Sad du torsdag aften forgæves klar foran tv'et og ventede på ugens nye afsnit af 'Gift ved første blik'?

På grund af dronning Elizabeths død valgte DR at rydde sendefladen, og dermed udgik tredje afsnit af DR's populære datingprogram.

Nu lyder meldingen, at man blot skyder programmet en uge, hvilket betyder, at afsnit tre i stedet sendes 15. september, mens afsnit fire rykkes frem til torsdag den 22. september.

'Gift ved første blik', hvor ti singler som titlen antyder bliver gift uden at kende hinanden i forvejen, kører for tiden på ottende sæson.

Premiereprogrammet blev ifølge analysebureauet Nielsen for et par uger siden set af 449.000 danskere, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år, hvor 487.000 så med.

