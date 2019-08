'Klovnen' Frank Hvam og hans tro følgesvend Casper Christensen vender igen tilbage til det store lærred.

Næste år kommer der nemlig en ny 'Klovn'-film, som skal være den sidste i en serie på tre.

'En tredje og sidste film er en sjov og naturlig måde for os at afslutte det fantastiske filmeventyr, der begyndte med 'KLOVN THE MOVIE' for snart et helt årti siden. Vi vil gerne sætte et punktum med et brag, og vi glæder os til at komme i gang med optagelserne,' udtaler Casper Christensen og Frank Hvam i pressemeddelelsen og uddyber:

'Forhåbentlig bliver det lige så sjovt for publikum, som vi tror, det bliver for os.'

Filmen kommer til at hedde 'Klovn the Final', og den får premiere 30. januar. Indspilningen starter på tirsdag.

I denne film vil der være fokus på kærligheden, hvor de to forrige 'Klovn the Movie' og 'Klovn Forever' har fokuseret på henholdsvis faderskabet og venskaber, står der i en pressemeddelelse, der netop er sendt ud.

'Klovn'-filmene har altid været tænkt som en trilogi, og der skal nu sættes et ordentligt punktum for seer-succesen med en sidste 'tåkrummende, pinagtig og vanvittig KLOVN-rejse på det store lærred.'

Film-serien om Frank og Casper handler om den moderne mand, og den har været meget populær. De to første film, som havde premiere i 2010 og 2015, solgte nemlig til sammen 1,3 millioner biografbilletter.

I pressemeddelelsen bliver det ikke afsløret, hvad der kommer til at blive berørt i den nye film, men der bliver givet nogle hint til indholdet.

'Hvor den tredje film helt konkret bærer Casper og Frank hen, forbliver en hemmelighed lidt endnu. Men det kan dog afsløres, at handlingen tager sit afsæt i, at Frank runder de 50 år og får mulighed for at kigge på sit eget liv udefra. Alt er på spil.'

Casper Christensen er desuden aktuel med tv-serien 'Undskyld, Norge,' som også er en 'mockumentary', der handler om en opdigtet version af stjernens eget liv, der tager en drejning.

Serien, som blandt andet handler om, at Christensen starter et talkshow i Norge, bliver vist på Viaplay og TV3.